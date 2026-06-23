CHP'de olağan kurultay süreci eylül ayında başlıyor

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla yeni ihraç ve görevden alma kararları alındı.

MYK sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın görevden alındığını; Antalya İl Başkanlığı’na Hasan Şahin’in CHP Kayseri İl Başkanlığı’na ise Okan Marzıoğlu’nu atandığını duyurdu.

Ayrıca Sarı eylül ayında olağan kurultay sürecinin başlayacağını da aktardı.

Sarı'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"CHP belediye başkanlarının istifası MYK'nın gündemindeydi. 22 istifa var partimizden, 19'u AKP saflarına geçti. Bunu tasvip etmiyoruz. CHP'den ayrılıp bağımsız yoluna devam edenleri bir kenara koyuyorum. Siyasi olarak karşı mücadele ettiğimiz partinin safına geçilmesini doğru bulmuyoruz. Ancak özeleştiri de yapılmalı. Aday belirleme sürecinden itibaren başlamalı özeleştiri.

Kongre ve kurultay süreçleriyle ilgili değerlendirmelerimiz oldu.

Arkadaşlarımız olağanüstü kurultay talepli imzalarını getirmişlerdi. Kurultay çağrısı yapan 820 delegenin imzalarını inceliyoruz.

Olağan kurultay talebiyle kongre sürecini başlatmayı düşünmüştük, komisyon kurma kararı almıştık. Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir'den bir komisyon oluşturdu.

Komisyon bir kongre, kurulltay takvimi içindeler. Eylül ayının ilk haftasından itibaren olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararla. İl ve ilçe kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda Özgür Özel’in fotoğrafını parçalayanlar hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Rencide edici görüntüleri kabul etmiyoruz."