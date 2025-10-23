CHP'de olağan kurultay tarihi belli oldu

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle görülecek davanın gölgesinde toplanan Parti Meclisi, 39’uncu Olağan Kurultayın takvimini belirledi.

CHP'de, “Değişim kurultayı” olarak nitelendirilen 38’inci Olağan Kurultay’ın ardından dördüncü kez kurultay kararı alındı.

Kurultayın tarihi ise 28-29-30 Kasım olarak kararlaştırıldı.

BirGün'de yer alan habere göre kurultayın Ankara Arena’da gerçekleştirileceği öğrenildi. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Kurultay ile partinin genel başkanlık koltuğuna oturan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 39’uncu Olağan Kurultay’da tek aday olmasının beklendiği kaydedildi.

Özel’in kurultaya çarşaf liste ile gireceği bildirildi.

"Kurultay iptal davası bütünüyle siyasi bir davadır"

CHP kurmayları, iktidarın amacının CHP’yi tartıştırmak olduğunu belirterek, “Kurultay iptal davası bütünüyle siyasi bir davadır. CHP, her kurultaydan daha güçlü çıksa da gündem yine CHP’nin kongreleri ve kurultayları olacaktır” dedi.

CHP, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların ardından ve İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum kararının ardından gerçekleştirilen olağanüstü kongrelerin sonuç tutanaklarını Ankara 42’nci Asliye Mahkemesi’ne gönderdi.

21’inci ve 22’inci olağanüstü kurultayların, 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik davayı konusuz bıraktığını belirten CHP’liler, “Hukuk kuralları içerisinde hareket edilirse davanın düşmesi muhtemel” yorumunu yaptı.

CHP’liler, “Eğer hukuksuz kararlara bir yenisi eklenirse bu ekonomik iflas olur” diye konuştu. CHP’nin kurumsal kimliğinin tabeladan ibaret olmadığına dikkati çeken parti kaynakları, “Bu partiye kayyum atansa dahi partinin kurumsal kimliği yok edilemez. Seçmenin desteği mevcut yönetimin arkasında” ifadelerini kullandı.

"Mutlak butlan davası"

CHP’de, kamuoyuna, “Mutlak butlan davası” olarak yansıyan davadan erteleme kararı çıkacağı görüşü ise çoğunluğun görüşünü oluşturdu.

CHP kurmaylarının davalara yönelik ortak görüşü ise “CHP’yi tartıştırmaya çalışan ve halkın gerçek gündemini gizleten davalar” oldu.

38’inci Olağan Kurultayın iptal davasına yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP kurmayları, Ankara’da davaya bakan mahkemenin seyrinin, “CHP aleyhine sonuç çıkmayacak” beklentisini kuvvetlendirdiğini dile getirdi.

İstanbul'daki mahkemenin CHP İstanbul İl Yönetimini görevden alma kararının siyasi baskı ile alındığını savunan CHP’liler, “Ankara’da ise böyle bir dava yok” değerlendirmesinde bulundu.

"İktidar, yargıyı da dördüncü cephe olarak açtı"

CHP’nin sahada, genel merkezde ve TBMM’de mücadelesini sürdürdüğünü belirten CHP’liler, “İktidar, yargıyı da dördüncü cephe olarak açtı. Amaç, CHP’nin kurumsal gücünü bölerek zayıflatmak. Ancak görüldü ki CHP kadroları mücadeleci” görüşünü paylaştı.