CHP'de olağanüstü kurultay günü

Cumhuriyet Halk Partisi, 22. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleştirilecek.

Kurultay, süren davaların partiye kayyum atanması veya eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi yolunu açmasını ihtimaline karşı yapılıyor. Kurultay ile eski kurultaylara yönelik şaibe iddialarının ortadan kaldırılması ve süren davaların konusuz bırakılması amaçlanıyor.

CHP delegeleri, Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.

Bu kurultayda İstanbul İl Başkanlığı'nın 200'e yakın delegesi oy kullanamayacak. Ayrıca hukuki bir sorun yaşanmaması için Genel Başkan Özgür Özel ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin kurulu üyeleri de kurultayda sandığa gitmeyecek.

2023 yılında bin 368 delegenin oy hakkına sahip olduğu kurultayda bu kez bin 127 delege ile yapılacak.

Kurultayın gündemine, parti tüzüğünde yer alan "güven oylaması" maddesi de eklendi. Kurultay'da enel başkan, merkez yönetim kurulu ve yüksek disiplin kurulu için güvenoylaması yapılacak, ardından seçime geçilecek.

Kurultay'da genel başkanlık için tek aday Özgür Özel. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi için ise delegelerin yazılı önerisi üzerine çarşaf değil blok liste uygulamasının tercih edilmesi bekleniyor.