CHP'de olağanüstü kurultay için imza süreci başlıyor

CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan alınan Özgür Özel, kurmaylarıyla toplandı. TBMM’de gerçekleştirilen ve MYK üyelerinin katıldığı toplantıda, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra yeni döneme yönelik yol haritasının da masaya yatırıldığı belirtildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, toplantıda, “Mücadeleye geri adım atmadan devam” görüşünde fikir birliğine varıldı.

CHP kurmayları, tartışmanın yalnızca CHP’nin iç tartışması olmadığının kamuoyuna anlatılması gerektiğini kaydetti. CHP’de, “Türkiye demokrasisine yönelik” olduğu değerlendirilen süreç ile “Saray’ın CHP’sinin yaratılmaya çalışıldığı” savunuldu.

Özel’in, “Mutlak butlan-Mutlak sultan ittifakı” nitelendirmesini yineleyen partililer, “Mücadelenin demokrasiye sahip çıkma mücadelesi olduğu halka iyi anlatılmalı” görüşünü dile getirdi.

Grup toplantısı karmaşası

CHP’de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Başkanlığı’na yaptığı savunulan başvuru ile başlayan, “Grup toplantısında kim konuşacak?” tartışması da CHP kurmaylarının gündemine geldi. Yönetmeliğin, tüzüğün ve TBMM teamüllerinin açık olduğunu belirten CHP’nin hukukçu kurmayları, “Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurul toplantısının saatini, gündemini ve zamanını belirler. Bu yasal zemin 100 yıllık partide böyle işler. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan bir farkı yoktur” diye belirtti.

Özel'in grup başkanlığı

Özel’in yeniden CHP Grup Başkanı seçilmesine yönelik sunulduğu iddia edilen itiraz dilekçesi de toplantının gündemleri arasında yer aldı. Siyasi partilerin Grup Başkanı seçimlerinin TBMM İçtüzüğünde net şekilde tanımlandığının altını çizen CHP’liler, “Seçimi, kurallara uygun olarak yaptık ve Özgür Özel’i partimizin Grup Başkanı olarak seçtik” ifadesini kullandı.

CHP Genel Merkezi’nde 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen Grup Başkanlığı seçiminin tutanaklarının TBMM Başkanlığı’na bildirildiği ve başkanlığın oylamayı geçerli saydığı kaydedildi. Özel’in TBMM’deki biyografisinin de “CHP Grup Başkanı” olarak güncellendiğini vurgulayan CHP kurmayları, “Bu saatten sonra alınacak her karar, hukuksuzdur” görüşünü ileri sürdü.

TBMM Başkanı’nın görev ve yetkileri arasında, “Parti Grup Başkanı seçiminin iptali” yetkisi olmadığını ifade eden CHP’liler, “Eğer ortada bir dilekçe var ise bu dilekçe ile Başkan Kurtulmuş'tan hukuksuz bir hamle yapması talep edilmiş. Bunun bir olanağı yok, Grup Başkanımız Özgür Özel’dir ve Grup Yönetiminin çağrısı ile CHP Grup Toplantılarında Özel konuşacaktır” yorumunu yaptı.

Olağanüstü kurultay çağrısı

Toplantıda, olağanüstü kurultay da tartışıldı. Delegelerin 1 Haziran itibarıyla noter onaylı imza ile Kılıçdaroğlu yönetimine, olağanüstü kurultay çağrısı yapacağı öğrenildi.

Toplam 15 gün içinde, toplam delege sayısı içinde salt çoğunluğu ifade eden 600 imzanın yakalanmasının ardından CHP lideri Özel’in, “İmzalar toplandı, kurultaya gidiyoruz” açıklaması yapacağı bildirildi.