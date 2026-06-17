CHP'de olağanüstü kurultay imzaları Kılıçdaroğlu'na sunuluyor

CHP'de Özgür Özel yönetimi, olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletecek.

Genel Merkez kaynaklarının verdiği bilgiye göre "Mutlak butlan kararı nedeniyle olağanüstü kurultay toplanamaz" tutumunu sürdüren Kılıçdaroğlu, bu talebi işleme koymayacak.

Kılıçdaroğlu yönetiminin, Özel'in bu hamlesine karşı olağan kurultay takvimini açıklayarak yanıt vereceği belirtiliyor.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim krizinde yeni bir aşamaya geçiliyor.

Özel yönetimi, 1 Haziran'dan itibaren noter aracılığıyla delegelerden toplanan ıslak imzalı olağanüstü kurultay talebini resmen Genel Merkez'e iletecek.

CHP'nin yaklaşık 1200 dolayında seçilmiş delegesinden mahkeme kararıyla görevine son verilen 196 İstanbul delegesinden ise imza alınmadı.

CHP tüzüğüne göre delegelerin salt çoğunluğunun imzalı talebi üzerine genel başkanın 45 gün içinde partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.

Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararı nedeniyle, delegelerin iradesinin sakatlandığını, bu nedenle de olağanüstü kurultayın yapılamayacağını savunuyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Özel yönetimi, delegelerden toplanan imzaları hem elden hem de noter aracılığıyla Genel Merkez'e iletecek.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Özel'in yakın kurmaylarının verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, tüzükte öngörülen bir haftalık süre içinde olağanüstü kurultay çağrısına yanıt vermek zorunda.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda, Özel yönetimi sulh hukuk mahkemesine başvuracak.

Aynı kaynaklara göre mahkemenin bu başvuruyu 15 gün içinde karara bağlaması gerekiyor.

Mahkemenin bu talebi reddetmesi ihtimali bulunurken başvurunun kabul edilmesi halinde, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanması mümkün.

"Yeni parti hazır tutulacak, geçişler için acele edilmeyecek"

Özel cephesinde, olağanüstü kurultay girişimlerinden sonuç alınamaması halinde izlenecek stratejiye ilişkin de farklı seçenekler değerlendiriliyor.

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlke TV'ye yaptığı açıklamada yeni parti konusunda, "Kurultay engellenirse siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız" açıklaması yaptı.

CHP tabanından da zaman kaybetmeden yeni parti kurulması gerektiğini savunanların oranı oldukça yüksek görülüyor.

Ancak Özel'in "felaket senaryomuz" dediği yeni partiye geçme konusunda acele etmeyeceği ifade ediliyor.

Bu senaryoya göre, bir baskın seçim veya iki kez üst üste olağan kurultayını yapmadığı için CHP'nin seçim yeterliliğini kaybetmesi riskine karşı, seçime girme yeterliliği olan bir parti hazır tutulacak.

Ayrıca Özel ve ekibine dönük bir ihraç kararı olması halinde, zorunlu olarak yeni partiyle yola devam edileceği ifade ediliyor.

Kulislerde Özel yönetiminin seçime girme yeterliliği olan Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) ile anlaşmaya vardığı konuşuluyor.

Ayrıca Özel ekibi sıfırdan kurulacak bir partiyi de yedekte tutacak.

Genel Merkez'in kendilerine yönelik "niyetleri zaten parti kurup ayrılmak" suçlaması yönelttiğini belirten Özel'e yakın bazı milletvekilleri, "Sonuna kadar burada mücadele ederiz. Yeni parti veya yedek parti hazır tutulur, şartlar CHP'de siyaset yapmaya elvermezse ancak o partiyle yola devam edilir" görüşünü dile getiriyorlar.

Kılıçdaroğlu, il yönetimlerini değiştirmeye hazırlanıyor

Olağan kurultay takvimini bugün toplanacak MYK'da netleştirmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun hemen ardından bazı il başkanlarını görevden almak için harekete geçeceği ifade ediliyor.

Parti kurmayları olağan kurultay takviminin başlamasının ardından genel başkana il başkanlarını görevden alma yetkisi verdiğine dikkat çekiyor.

Özel kanadı da, Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini başlatmasındaki etkenlerden birinin bu yetkiyi kullanmak olduğunu savunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun ilk aşamada, tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un yanı sıra İzmir, Gaziantep ve Sinop il başkanlarını görevden alabileceği ve yerine kendisine yakın isimleri atayacağı konuşuluyor.

Genel merkez kaynakları, yaşanan hukuki ve siyasi krizlerden sorumlu tuttuğu isimler hakkındaki disiplin süreçlerini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtiyor.

Grup toplantısı krizine atama formülü

Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesinin ise Meclis grup yönetimini değiştirmek olması bekleniyor.

Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun bu isimler yerine "atama" yapacağı ifade ediliyor.

Kulislerde grup başkanvekilliği için İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars milletvekili İnan Akgün Alp'in adı geçiyor.

Özgür Özel'in grup başkanlığını düşürmek için de genel merkezin harekete geçeceği ifade ediliyor.

Grup başkanlığı seçimi yapılan kapalı grup toplantısının üç gün önce milletvekillerine bildirilmesi gerektiğini savunan genel merkez kaynakları, Özel'in seçildiği toplantıda bu koşulun yerine getirilmediğini ileri sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun Meclis Başkanlığı'na bu konuda başvuruda bulunacağı kaydediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu girişiminden sonuç alması halinde grup başkanlığına Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı ataması bekleniyor.

Özgür Özel yönetimi grup başkanı ve grup başkanvekillerinin, milletvekillerinin katıldığı kapalı grup genel kurulunda yapılacak bir seçimle göreve gelebileceğini savunuyor.

Kılıçdaroğlu yönetimi ise grup başkanvekilliklerinde boşalma olması halinde genel başkanın kalan süreyi tamamlamak için bu göreve atama yapabileceğini ileri sürüyor.