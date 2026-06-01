CHP’de olağanüstü kurultay süreci başladı: ilk imzalar verildi
Mutlak butlan kararının ardından CHP’nin genel başkanlık seçiminin de yapılacağı olağanüstü kurultayın toplanmasını isteyen 38 delege, hazırladıkları dilekçeyi CHP Genel Merkezi’ne iletti.
CHP’de genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultay hakkında “mutlak butlan” kararı verilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan ilan edilmesinin ardından, kurultayın yeniden ne zaman toplanacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 38. Olağan Kurultay’da görev yapan Konya-Akşehir delegeleri, genel başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü kurultayın toplanması talebiyle hazırladıkları dilekçeyi CHP Genel Merkezi’ne iletti.
İlk imzaların, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kökeninin bulunduğu Konya-Akşehir delegelerinden gelmesi dikkat çekti. Birgün'ün haberine göre 38 delegenin imzasını taşıyan dilekçe, Konya-Akşehir delegesi Sevim Uzun tarafından teslim edildi.
Partinin olağanüstü kurultaya gidebilmesi için mevcut delegelerin yarısından fazlasının imza vermesi gerekiyor.