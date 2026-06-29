CHP’de Özgür Özel cephesinde "olağanüstü kurultay" hesabı: "Yeni parti"sinin ismi ne olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi.

17 Haziran’da imzaların teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verildiği belirtilmişti. Süre dolmasına rağmen edinilen bilgilere göre, 11 Temmuz’dan önce başvuru yapılması beklenmiyor.

Özel cephesi, 11 Temmuz'a kadar genel merkezi bekleyecek

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın aktardığına göre Özel’e yakın kaynaklar, olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz’da dolacağını, tüzük gereği kurultay kararının ise en geç 11 Temmuz’da ilan edilmesi gerektiğini belirterek bekleme kararı aldıklarını ifade etti.

Öte yandan, 20 Temmuz’da başlayacak adli tatil öncesinde Yargıtay’ın karar vererek hukuki süreci kesinleştireceği yönündeki beklentinin de güçlü şekilde sürdüğü belirtiliyor.

Olası bir baskın seçim ihtimaline karşı, seçime girme yeterliliğine sahip bir partiye geçme seçeneği de masadaki güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.

Bu noktada, Özgür Özel’in kurmaylarının Anadolu Birliği Partisi ile CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz’ın liderliğini yaptığı Yenilik Partisi ile temas kurduğu belirtiliyor.

"Yeni Parti" ismi öne çıkıyor

Özel cephesinde çalışmalar sürüyor. Kurulacak partinin adının ne olacağı ise merak konusu. “Yeni Parti” isminin öne çıktığı belirtiliyor.

Özel, CHP Grup Toplantısı'nda konuşabilir

Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in kürsüye çıkması bekleniyor. Genel Merkez’de ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

MYK’dan bazı il başkanları hakkında ihraç, bazıları için ise görevden alma kararı çıkması bekleniyor.