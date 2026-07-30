CHP'de "paralı figüran" soruşturması: Fatih Altaylı ve Timur Soykan ifadeye çağrıldı

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BirGün muhabiri Ebru Çelik’in CHP’nin rozet takma etkinliğine figüranların getirilmesine ilişkin haberiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı da ifadeye çağrıldı.

BirGün’ün aktardığına göre Soykan, bugün (30 Temmuz) adliyeye giderek ifade verecek. Altaylı ise 3 Ağustos Pazartesi günü ifade verecek.

CHP’de “figüran” krizi: BirGün çalışanları ifade vermişti

BirGün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik, Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin dün (29 Temmuz) ifade vermişti.

Ebru Çelik ifadesinde, “Ben yapmış olduğum haber sebebiyle herhangi bir suç işlemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Uğur Koç ise ifadesinde “Haberi inceledik. Haberin doğru olduğuna inanarak haber değeri olduğu için yayına aldık. Zaten daha sonrasında ortaya çıkan ek bilgilerle haberimizin doğruluğu ispat olunmuştur. Haberimizin doğruluğuna eminiz ve haberimize güveniyoruz. Haberimizin arkasındayız” dedi.

Berkant Gültekin, “Haberin her satısı doğrudur. Haber içeriği muhabirin tanıklığı ile doğrulanmış şekildedir. Haber içeriğine bakarsanız fotoğraflarla desteklendiği sabittir. Daha sonra yine web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda haberin gerçekliği ile ilgili videolar paylaştık” dedi.

Ne oldu?

BirGün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik, CHP’nin İstanbul-Sarıyer’de düzenlediği üye katılım törenine figüran götürüldüğüne ilişkin bir haber yayımladı.

Çelik’in haberine göre törene katılan kişilerin önemli bir bölümü CHP üyesi değil, cast ajansları aracılığıyla toplanan figüranlardan oluştu.

Aynı habere göre 950 TL karşılığında gelen figüranlar, servislerden indikten sonra kültür merkezinin arka bahçesinde toplandı; "Halkın umudu Kılıçdaroğlu”, “Hak, hukuk, adalet”, “Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu” ve “Kahraman Kemal” sloganlarının provası yapıldı.

CHP'li Gürsel Tekin haberi yalanladı ve ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İlerleyen günlerde ajans sahibi bir açıklama yayımladı ve “CHP’ye gönül veren bir birey olarak, törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş’a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim” dedi.