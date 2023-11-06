CHP'de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu belli oldu: İşte Özgür Özel'in A Takımı

CHP'nin cumartesi günü yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) seçimleri yapıldı.

PM seçimde 1366 delegeden 1277 delege oy kullandı. Kullanılan oyların 1092’si geçerli olurken 185 oy geçersiz sayıldı.

Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen seçim yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.

Resmi olmayan sonuçlarına göre Parti Meclisi Seçimi’nde Gökhan Zeybek 648 oyla ilk sırada yer aldı. 2. sırada ise 643 oyla Özgür Karabat yer aldı. 3. sırada Bedirhan Berk Doğru 633 oy alırken, Ozan Işık ise 606 oyla 4. sıraya yerleşti. 5. sırada olan Deniz Yücel ise 596 oy aldı.

Yüksek Disiplin Kurulu

Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri oylamasında ise Ayça Akpek Şenay 626, Esin Fatma Temel 546, Hümeyra Akkuş Sandıkcı 546, İsmail Emre Telci 539, Ekincan Aksoy 533 oy aldı.

Bilim Kültür Sanat Platformu

Bilim Kurulu üyeleri oylamasında ise Yankı Bağcıoğlu 851, Yalçın Karatepe 829, Volkan Demir 800, Baran Bozoğlu 796, İlhan Uzgel 784, Gülşah Deniz Atalar 772, Fethi Açıkel 745, Gökçe Gökçen 719, Andaç Pamuk 685, Armağan Erdoğan 659, Alirıza Erbay 652, Tolga Sağ 613 oy aldı.

Kesin sonuçların kadın ve genç kotası uygulanarak 3 gün sonra ilan edileceği açıklandı.

Parti Meclisi Üyeleri

Gökhan Zeybek

Özgür Karabat

Bedirhan Berk Doğru

Ozan Işık

Deniz Yücel

Gamze Taşçıer

Murat Bakan

Suat Özçağdaş

Cem Aydın

Baki Aydöner

Ensar Aytekin

M. Gül Çiftçi Binici

Selin Sayek Böke

Canan Taşer

Pınar Uzun Okakin

Mahir Yüksel

Erhan Adem

Burhanettin Bulut

Ecevit Keleş

Ali Abbas Ertürk

Hikmet Erbilgin

Ali Haydar Fırat

Bülent Nuri Çavuşoğlu

Hüseyin Yaşar

Berker Esen

Ulaş Karasu

Müslim Sarı

Deniz Yavuzyılmaz

Zeliha Aksaz Şahbaz

Özgür Ceylan

Hikmet Yalın Halıcı

Erbil Aydınlık

Sevgi Kılıç

Yalçın Görgöz

Orhan Sarıbal

Turgay Özcan

Melisa Uğuraş

Mehmet Tüm

Ali Haydar Hakverdi

Mehmet Necati Yağcı

Sinem Kırçiçek

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

İsmail Atakan Ünver

Semra Dinçer

Nevaf Bilek

Hüseyin Can Güner

Ahmet Hakan Uyanık

Bora Terzi

Ertan Akbaba

Dursun Bulut

Oğuz Kaan Salıcı

Şengül Yeşildal

Emin Umut Dikili

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Sinan Adıyaman

Mustafa Adıgüzel

Erdal Aksunger

Murat Çan

Veli Özdemir

Necdet Saraç

Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri

Yankı Bağcıoğlu

Yalçın Karatepe

Volkan Demir

Baran Bozoğlu

İlhan Uzgel

Gülşah Deniz Atalar

Fethi Açıkel

Gökçe Gökçen

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

Ayça Akpek Şenay

Esin Fatma Temel

Hümeyra Akkuş Sandıklı

İsmail Emre Telci

Ekincan Aksoy

Özkan Tice

Aysem Gülmez

Deniz Çakır

Süleyman Bülbül

Deniz Demiröz

Nurdan Yücal

Turan Taşkın Özer

Ali Balta

Özgür Sağlam

Remzi Kazmaz