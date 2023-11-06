CHP'de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu belli oldu: İşte Özgür Özel'in A Takımı
CHP'de Özgür Özel'in başkanlığa seçilmesinin ardından Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri için seçimler yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Gökhan Zeybek, PM'ye en yüksek oyu alarak seçildi. Özgür Karabat ikinci, Bedirhan Berk Doğru ise üçüncü sırada yer aldı.
CHP'nin cumartesi günü yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.
Başkanlık seçiminin ardından Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) seçimleri yapıldı.
PM seçimde 1366 delegeden 1277 delege oy kullandı. Kullanılan oyların 1092’si geçerli olurken 185 oy geçersiz sayıldı.
Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen seçim yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.
Resmi olmayan sonuçlarına göre Parti Meclisi Seçimi’nde Gökhan Zeybek 648 oyla ilk sırada yer aldı. 2. sırada ise 643 oyla Özgür Karabat yer aldı. 3. sırada Bedirhan Berk Doğru 633 oy alırken, Ozan Işık ise 606 oyla 4. sıraya yerleşti. 5. sırada olan Deniz Yücel ise 596 oy aldı.
Yüksek Disiplin Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri oylamasında ise Ayça Akpek Şenay 626, Esin Fatma Temel 546, Hümeyra Akkuş Sandıkcı 546, İsmail Emre Telci 539, Ekincan Aksoy 533 oy aldı.
Bilim Kültür Sanat Platformu
Bilim Kurulu üyeleri oylamasında ise Yankı Bağcıoğlu 851, Yalçın Karatepe 829, Volkan Demir 800, Baran Bozoğlu 796, İlhan Uzgel 784, Gülşah Deniz Atalar 772, Fethi Açıkel 745, Gökçe Gökçen 719, Andaç Pamuk 685, Armağan Erdoğan 659, Alirıza Erbay 652, Tolga Sağ 613 oy aldı.
Kesin sonuçların kadın ve genç kotası uygulanarak 3 gün sonra ilan edileceği açıklandı.
Parti Meclisi Üyeleri
Gökhan Zeybek
Özgür Karabat
Bedirhan Berk Doğru
Ozan Işık
Deniz Yücel
Gamze Taşçıer
Murat Bakan
Suat Özçağdaş
Cem Aydın
Baki Aydöner
Ensar Aytekin
M. Gül Çiftçi Binici
Selin Sayek Böke
Canan Taşer
Pınar Uzun Okakin
Mahir Yüksel
Erhan Adem
Burhanettin Bulut
Ecevit Keleş
Ali Abbas Ertürk
Hikmet Erbilgin
Ali Haydar Fırat
Bülent Nuri Çavuşoğlu
Hüseyin Yaşar
Berker Esen
Ulaş Karasu
Müslim Sarı
Deniz Yavuzyılmaz
Zeliha Aksaz Şahbaz
Özgür Ceylan
Hikmet Yalın Halıcı
Erbil Aydınlık
Sevgi Kılıç
Yalçın Görgöz
Orhan Sarıbal
Turgay Özcan
Melisa Uğuraş
Mehmet Tüm
Ali Haydar Hakverdi
Mehmet Necati Yağcı
Sinem Kırçiçek
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
İsmail Atakan Ünver
Semra Dinçer
Nevaf Bilek
Hüseyin Can Güner
Ahmet Hakan Uyanık
Bora Terzi
Ertan Akbaba
Dursun Bulut
Oğuz Kaan Salıcı
Şengül Yeşildal
Emin Umut Dikili
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Sinan Adıyaman
Mustafa Adıgüzel
Erdal Aksunger
Murat Çan
Veli Özdemir
Necdet Saraç
Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri
Yankı Bağcıoğlu
Yalçın Karatepe
Volkan Demir
Baran Bozoğlu
İlhan Uzgel
Gülşah Deniz Atalar
Fethi Açıkel
Gökçe Gökçen
Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri
Ayça Akpek Şenay
Esin Fatma Temel
Hümeyra Akkuş Sandıklı
İsmail Emre Telci
Ekincan Aksoy
Özkan Tice
Aysem Gülmez
Deniz Çakır
Süleyman Bülbül
Deniz Demiröz
Nurdan Yücal
Turan Taşkın Özer
Ali Balta
Özgür Sağlam
Remzi Kazmaz