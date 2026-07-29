CHP'de peş peşe istifalar sürüyor: Kimler YENİ Parti'ye geçti?

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YENİ Parti'nin kurucu lideri Özgür Özel, dünkü kapalı grup toplantısının ardından YENİ Parti'nin kuruluşunu tamamladığını ilan ederken CHP'den kopuşlar da başladı.

İstanbul'da toplu istifalar

Özel'in 91 milletvekiliyle kurduğu partiye 200'den fazla belediyenin katılacağı açıklanmıştı. Dün 40 kişilik CHP İstanbul il yönetiminden 39 üyenin ve İstanbul'daki 39 ilçe başkanından 36'sının istifa ettiği açıklandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu bu isimlerin YENİ Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Manisa'da istifa

Özgür Özel'in memleketi Manisa'da daha önce YENİ Parti'ye geçeceğini duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini "Yeni bir başlangıç" sözleriyle açıkladı.

Bilecik

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da CHP'den istifa ederek, Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye geçeceği öğrenildi.

Başkan Subaşı'nın yanı sıra Belediye Meclisinde bulunan 16 CHP'li meclis üyesinin de YENİ Parti'ye geçeceği öğrenildi.

Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da 14 ilçe belediye başkanıyla CHP'den istifa ettiklerini ve YENİ Parti'ye katılma kararı aldıklarını duyurdu. Denizli'de sadece Honaz Belediyesi CHP'de kaldı.

Edirne

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor; bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulunarak YENİ Parti'ye geçtiğini kamuoyuna deklare etti.

Zonguldak

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve 16 belediye meclis üyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı. 17 belediye meclis üyesi bulunan CHP’nin istifalar sonucu partisinden ayrılmayan Kenan Ekiz ile sandalye sayısı 1’e düştü.

Çankaya, Etimesgut, Defne, Erzin, İzmir

Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, istifa ettiğini ve siyasete YENİ Parti'de devam edeceğini belirtti.

Ankara Etimesgut’ta ilçe örgütü ve 15 belediye meclis üyesi YENİ Parti'ye katılma kararı aldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ise CHP’de kalacağı biliniyor.

Hatay'da Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP’den istifa ettiğini ve siyasi hayatına YENİ Parti’de devam edeceğini açıkladı.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, CHP’den istifa ettiğini ve YENİ Parti’ye geçtiğini duyurdu.

İzmir'de de Bergama, Ödemiş, Bornova, Seferihisar, Foça, Konak, Dikili, Bayraklı, Çeşme ve Buca'da görev yapan ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları yöneticileri, CHP'den ve parti içindeki görevlerinden ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu.

264 eski milletvekili istifa etmişti

CHP'de aralarında Arif Sağ, Sabahat Akkiraz, Faruk Loğoğlu, Mustafa Balbay, Şükrü Elekdağ'ın da olduğu 264 eski bakan ve milletvekili de istifasını ve YENİ Parti'ye desteğini açıklamıştı.