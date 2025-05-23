CHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu: Meclis Başkanvekilliğine Tekin Bingöl seçildi

CHP Grubu, TBMM Başkanlık Divanı'nda görev yapacaklar ile Meclis İdare Amirinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı. Toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

TBMM Başkanvekilliği için yapılan seçimde, Meclis Başkanvekilliği görevine devam eden Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Ankara Milletvekili Tekin Bingöl yarıştı.

Salt çoğunluğun arandığı seçimlerin ilk turunda hiçbir aday gerekli oya ulaşamadı. Yapılan ikinci tur seçiminde, ilk turda en çok oy alan Erol ve Bingöl yarıştı. En çok oyu alan Tekin Bingöl, CHP'nin yeni TBMM Başkanvekili oldu.

Diğer seçimlerde ise Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ile Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar Meclis Başkanlık Divanı katip üyesi, Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ise TBMM İdare Amirliği görevine seçildi.

"Grup Başkanvekilleri olarak görevimize devam edeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçilenlere yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Güzel bir seçim olduğunu söyleyen Başarır, "Nezaketle ve demokratik ölçütlerle seçimleri gerçekleştirdik. Tüm grubuma minnettarım." diye konuştu.

Başarır, kendisiyle birlikte İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Ankara Milletvekili Murat Emir'in, grup başkanvekilliği görevlerini sürdüreceklerini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan son operasyonları eleştiren Başarır, "Muhtarlar Daire Başkanı, metro yapan daire başkanı, İstanbul'a çok önemli hizmetler veren daire başkanları, koruma müdürü, sekreteri herkes gözaltına alınıyor. Somut hiçbir delil yok." değerlendirmesinde bulundu.