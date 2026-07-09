CHP'de yeni görevden alma iddiası: 4 il başkanı gündemde

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirildiği öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, parti içinde yeni bir disiplin süreci başlatmaya hazırlandığı iddia edildi. Kulislere göre, bazı milletvekilleri ile il başkanlarının ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi gündemde.

Kılıçdaroğlu yönetimi daha önce aralarında belediye başkanları, milletvekilleri, grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu pek çok ismi ihraç talebiyle disipline sevk etmiş, pek çok ismi de görevden almıştı.

Yeni ihraç listesi hazırlanıyor

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan ve daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışan bazı milletvekillerinin de ihraç edilebileceği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu yönetiminin ise disiplin süreçlerine ilişkin savunmasını "arınma" ve "partinin kurumsal kimliğini koruma" söylemleri üzerine kurduğu savunuldu. Büyük çaplı bir ihraç süreci yürütülmeyeceğini savunan butlancıların il başkanlıklarında yapılan değişiklikleri örnek gösterdiği aktarıldı.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre ise Kılıçdaroğlu ekibi Özgür Özel’e yakın Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanlarını ihraç etmeye hazırlanıyor.