CHP'de yeni MYK ilk kez toplandı: Masada hangi başlıklar var?
CHP'de 18 kişilik yeni MYK ilk toplantısını CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştiriyor. Toplantının gündeminde önümüzdeki dönemin yol haritası, 2026 bütçe teklifi, miting takvimi, yeni parti programı yer alıyor.
CHP’nin yeni merkez Yönetim Kurulu (MYK), ilk toplantısını CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştiriyor.
CHP’nin 6 Aralık Cumartesi günü toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belirlenen 18 kişilik yeni MYK’si bugün ilk toplantı için bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi’ndeki toplantı saat 11:20’de başladı. CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın ardından belirlenen yeni A takımının Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki ilk toplantısı sürüyor.
Toplantıda neler görüşülecek?
Toplantının gündem maddeleri arasında; partinin 39’uncu Olağan Kurultay’ın ilk gününde kabul edilen yeni programı, partinin yol haritası, miting takvimi, TBMM Genel Kurul’da görüşmeleri süren 2026 bütçesi ve güncel siyasi gelişmeler yer alıyor.
Toplantının ardından yeni CHP Sözcüsü Zeynel Emre’nin toplantının gündemine ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.