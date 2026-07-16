CHP'de "Yeni Parti" planı: Yaklaşık 80 milletvekilinin katılması bekleniyor, geçiş ağustos ayına sarkabilir

Mutlak butlan kararının ardından yeni parti tartışmalarının sürdüğü CHP'de gözler 20 Temmuz'da başlayacak adli tatile çevrildi.

Parti kurmayları, tüm hukuki yolların tüketilmesini beklerken, yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği ve geçişin temmuz sonu ya da ağustos başında gerçekleşebileceği değerlendirmesini yapıyor.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP'de mutlak butlan kararının ardından gündeme gelen yeni parti seçeneğinde kritik bekleyiş sürüyor.

Parti yönetimi, adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar hukuki sürecin tamamlanmasını beklerken, yeni parti senaryosunun bu tarihten sonra netleşmesi bekleniyor.

Parti kaynakları, yeni parti kurulmasının öncelikli tercih olmadığını ancak mevcut hukuki sürecin tüm aşamalarının tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kurmaylar, seçilmiş parti yönetiminin yargı kararıyla görevden uzaklaştırıldığını savunarak, bu süreç tamamlanmadan yeni bir oluşuma geçmenin doğru olmayacağı görüşünü dile getiriyor.

Öte yandan parti kulislerinde, yeni parti kurulması halinde yaklaşık 80 milletvekilinin toplu şekilde yeni oluşuma katılabileceği konuşuluyor.

Bazı kurmaylar, “Kurulduğu gibi de ana muhalefet olacak ve iktidar iddiasını güçlü bir şekilde yansıtacak. Sadece milletvekilleriyle değil, örgütlerimizle de güçlü bir geçiş yapmak istiyoruz. Şu an genel başkanımız sokakta, pazarda, halkın arasında. Yeni parti olduğunda da sahaya güçlü bir giriş yapar. Yine il ziyaretlerine devam eder, milletimizin arasında devam eder. O sırada yeni parti için de bir tanıtım yapılır” değerlendirmesini yapıyor.

Bununla birlikte, CHP'nin olağanüstü kurultay talebine ilişkin yargı sürecinin de sonuçlanmasının beklendiği belirtiliyor. Bu nedenle yeni partiye geçiş kararının temmuz sonu yerine ağustos başına sarkabileceği değerlendiriliyor.

Özel "Şimdilik 'Yeni Parti' diyelim" demişti

Öte yandan Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada kurulması beklenen olası yeni partinin ismi için "Şimdilik 'Yeni Parti' diyelim" ifadelerini kullandı. Özel, şunları söyledi:

"İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Götürdüğümüz imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var. Yargıtay süreci var, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuz Parti Meclisi'nin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili bir süreç var. Bunların hepsi 10-15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarım ile konuşacağım, Parti Meclisi'miz ile konuşacağız. Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni partinin kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımızın mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili her ihtimale karşı... Tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmî adımlar atılır."

Gazeteci İsmail Saymaz ise Özel'e yakın ve CHP'den ihracı istenen isimler olan Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer’in 'Yeni Parti’de görev almayacağının konuşulduğunu iddia etti.