CHP'de yeni parti tartışmasına Özel'den yanıt

Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa getirildiği CHP'de, yeni parti tartışmaları devam ediyor.

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, yeni parti iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Deniz Zeyrek, kişisel YouTube yayınında Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Özel, yeni parti ile ilgili soruya ilişkin, "Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılamazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar. Bizim buna hazır olmamız lazım" açıklamasını yaptı.

CHP lideri Özel, "Bu partiyi kuruyor olmak ya da bu partiye sahip olmak butlan meselesiyle, mücadelemizle bağlantılı bir şey değil. CHP'nin seçime sokulmama girişimine karşı alınmış bir tedbir" ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek ise "CHP'yi seçime sokmazlar ihtimaliyle de o parti hazırlanmış; binası, teşkilatları... Düğmeye bastıklarında ortaya çıkacak" bilgisini paylaştı.