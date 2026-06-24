CHP’de yol ayrımı yaklaşıyor: Gözler 20 Temmuz’da

İstinaf mahkemesinin aldığı mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel dün iki haftanın ardından yeniden TBMM'de grup toplantısı yaptı.

Özel ve ekibinin 20 Temmuz'a kadar partideki mücadeleden sonuç alamazlarsa kendi yollarına gitmelerine kesin gözle bakılıyor.

Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise iki il başkanı hakkında daha ihraç kararı aldı.

Geçen hafta her iki taraf da Meclis'te grup toplantısı yapmama kararı almıştı.

Süreçte bundan sonra neler bekleniyor?

Peki CHP'de mutlak butlan kararının ardından oluşan bu ikili yapının ne kadar sürmesi bekleniyor ve önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir?

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in Özel'e yakın kurmaylardan edindiği bilgiye göre önce 26 Haziran ardından da adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz bir milat kabul ediliyor.

CHP'nin 1004 delegesi olağanüstü kurultay için imza vermiş, bunları bizzat genel merkeze giderek teslim etmiş ve 10 gün süre tanımıştı. Bu sürenin 26 Haziran'da dolması beklenirken, Kılıçdaroğlu'nun kurultay kararı alması çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Bu nedenle delegelerin olağanüstü kurultay talebinin yargıya taşınması bekleniyor.

Bir diğer önemli tarih ise 20 Temmuz. Yargıtay'ın bu tarihe kadar mutlak butlan ile ilgili bir karar vermemesi durumunda Özel ve ekibinin CHP'den ayrılma ihtimali yüksek olarak değerlendiriliyor.

Bu durumda, bir yandan en baştan kurulacak yeni bir partiyle, diğer yandan seçime girme yeterliliği bulunan bir partiye geçişin aynı anda yapılabileceği belirtiliyor.

Seçime girme yeterliliği olan partiye geçiş halinde o partinin kongresinin toplanması ve yeni genel başkan olarak Özgür Özel'in seçilmesi süreci de söz konusu olacak.

"Türkiye İttifakı" mı kurulacak?

Öte yandan yeni partinin siyasi çizgisi de tartışma konusu.

DW Türkçe'ye yeni oluşumun çizgisi hakkında bilgi veren yetkililer, kimseyi dışlamayacaklarını belirterek, bir çatı altında "Türkiye İttifakı" kurulacağını vurguladı.

Özel halk buluşmalarında ya da mitinglerinde sık sık Türkiye'nin tüm demokratlarına seslendiğini söyleyerek, sadece sosyal demokratları değil "muhafazakar, milliyetçi, Kürt, liberal, Alevi, sosyalist demokratları" aileden gördüklerini belirtiyor.

Bu kapsamda yeni geçilecek partide eski kalıplaşmış etiketlerden ziyade "Türkiye İttifakı" adı altında haksızlığa uğrayan, her görüşten ya da inançtan demokratların çatısı olması hedefleniyor.

Bu yönde hazırlıkların da yapılmakta olduğunu belirten yetkililer, ancak son ana kadar "baba ocağı CHP'de" mücadele edeceklerini belirtiyor.

Bu arada, aynı yetkililer Kılıçdaroğlu ekibinden kendilerine "normalleşme" taleplerinin geldiğini ancak kabul etmediklerini söylüyor.

Özel: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız

Özgür Özel, bugünkü grup konuşmasında mahkeme kararıyla getirilen Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirerek, "Bugün saray darbesiyle CHP fiilen kapatılmıştır. Öyle ya da böyle bu partiyi alacağız ve yeniden açacağız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız, ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız" diye konuştu.

Özel, partinin getirildiği bu duruma ve mutlak butlan kararına rağmen mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek, "Bütün saldırılara rağmen bugün yine milletimizin meclisindeyiz. Zor zamanlardan geçiyoruz ama baskıya, zorbalığa, karanlığa teslim olmuyoruz. Hep beraber adım adım bu karanlık tünelin ucundaki ışığa, umuda yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Bu hafta sonu Gaziantep ve Diyarbakır'ı ziyaret etmeye hazırlanan Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umut salonlarda değil, umut sokakta. O ışığı gittiğim yerlerde gördüm. Kimse unutmasın ki atanmışlar, kendisini atayanlardan talimat alırlar, seçilmişler talimatı milletten alırlar. Bugün bu kürsüye milletten aldığım yetkiyle geldim."

Özel'in grup toplantısına 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kapatılmasının ardından CHP'yi 1992 yılında yeniden açan ekipte yer alan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı 88 yaşındaki Erol Tuncer torunu ile birlikte katılarak, konuşmayı kendisine ayrılan en ön sıradan takip etti.

Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni ihraçlar geldi

Bu arada mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'nde (PM) yeni ihraç ve görevden alma kararları alındı.

Bu kapsamda CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP Antalya İl Başkanlığı'na Hasan Şahin'i atarken, CHP Kayseri İl Başkanlığı'na ise Okan Marzıoğlu'nu atadı.

CHP İzmir İl Başkanlığı'ndaki yönetim değişikliği sırasında Özgür Özel'in fotoğrafını parçalayanlar hakkında ise disiplin işlemi başlatılacağı duyuruldu.

Öte yandan Kılıçdaroğlu yönetimi eylül ayının ilk haftasından itibaren olağan kongre sürecini başlatma kararı da aldı. İl ve ilçe kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Özel yönetimi ise olağan değil olağanüstü kurultay talebinin karşılanmasını istiyor.