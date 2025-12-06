  1. Ekonomim
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı: YDK Başkanlığı'na Turan Taşkın Özer seçildi

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, YDK, en yaşlı üye Remzi Kazmaz başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda, gizli oylamayla yapılan seçimde, YDK Başkanlığına Turan Taşkın Özer, YDK Başkan Yardımcılığına Ayça Akpek Şenay ve YDK Sekreterliğine Deniz Çakır oy birliğiyle seçildi.

