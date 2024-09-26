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CHP'deki adaylık savaşına Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı

CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

Haber Merkezi
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CHP'deki adaylık savaşına Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı tartışması gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Mansur Yavaş, bugünkü açıklamasında "Kulis bilgisi adı altında kimse doğrulamadan kendi düşüncelerini ortaya atıyor" diyerek adaylığa olumlu baktığını ifade etti.

CHP'deki aday tartışmasına Antalya'nın CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

"32 yıllık siyasi tecrübemi partimin hizmetine sunacağım"

Uysal, paylaşımında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetlerken "Yaşanan her soruna köklü ve sürdürülebilir çözüm önerilerini hayata geçirme yükümlülüğü de CHP’nindir" diyerek partisini işaret etti.

"Bir kez daha seçim kaybına ne ülkemizin ve partimizin ne de partililerimizin tahammülü yoktur" diyen Uysal, "Türkiye’mizin ve Türk Milletinin geleceğini yeniden inşa etme umudu olan CHP iktidarı için siyasi tartışmaları aşan bir toplumsal mutabakata ihtiyaç vardır. Bu tablo şekillenmediği ve toplumsal mutabakat tesis edilemediği takdirde vazifeye atılmak için içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını düşünmeyeceğimi, gerçekleşemeyen toplumsal mutabakatı gerçekleştirmek, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmek, Türkiye’mizi yeniden inşa etmek üzere 32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi en üst düzeyde partimin hizmetine sunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

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