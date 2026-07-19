CHP'deki yönetim tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu için 25 Temmuz duyurusu

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine dönmesinin ardından yaşanan "mutlak butlan" tartışmaları sürerken, yeni yönetimden dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Temmuz'da İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunacağını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu 25 Temmuz'da İstanbul'da partililerle buluşacak

Tekin, paylaşımında, "25 Temmuz’da sizleri, temiz siyasetin mimarı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre katılım töreni, 25 Temmuz saat 12.00'de CHP İl Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Gürsel Tekin, açıklamasının devamında, "Saat 12.00’de CHP İl Merkezi’nde gerçekleştirilecek katılım törenimize tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten onur duyarız." ifadelerine yer verdi.