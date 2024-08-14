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CHP'den 16 Ağustos tepkisi: Sıra Karaca’da olduğu halde oturumu Bozdağ’ın yönetmesi kararı alındı

CHP'li Günaydın, "Meclis 16 Ağustos’ta Can Atalay konusunu ele almak üzere, muhalefetin çağrısı doğrultusunda olağanüstü toplanacak. Meclis Başkan vekilliği sırası Gülizar Biçer Karaca’da olduğu halde, ‘olağanüstü toplantılarda sıra gözetilmez, Numan Kurtulmuş’un tercihi bu yönde’ gerekçesiyle oturumu Bekir Bozdağ’ın yönetmesi kararı alındı." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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CHP'den 16 Ağustos tepkisi: Sıra Karaca’da olduğu halde oturumu Bozdağ’ın yönetmesi kararı alındı
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay için 16 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplanacak olan TBMM Genel Kurulu’nu Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yönetmesine karar verildiğini açıkladı.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Meclis 16 Ağustos’ta Can Atalay konusunu ele almak üzere, muhalefetin çağrısı doğrultusunda olağanüstü toplanacak. Meclis Başkan vekilliği sırası Gülizar Biçer Karaca’da olduğu halde, ‘olağanüstü toplantılarda sıra gözetilmez, Numan Kurtulmuş’un tercihi bu yönde’ gerekçesiyle oturumu Bekir Bozdağ’ın yönetmesi kararı alındı. Kullanışlı olmak, ister Meclis Başkanı isterse Başkan Vekili statüsünde olun, bir süre yolunuzu açan ancak çocuklarınıza bırakacağınız manevi mirası önemli oranda daraltan, (varsa) pozitif müktesebatınızı ortadan kaldıran bir meziyet.”

 

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