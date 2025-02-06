CHP'den 6 Şubat depremlerinin 2. yılında videolu paylaşım
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde CHP videolu paylaşım yaptı.
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CHP, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle resmi X hesabından bir video paylaştı. CHP'lilerin hızla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, deprem bölgesine yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı yer alırken, "6 Şubat… Hafızamızda, kalbimizde, dualarımızda… Yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz." denildi.
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