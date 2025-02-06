  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'den 6 Şubat depremlerinin 2. yılında videolu paylaşım
Takip Et

CHP'den 6 Şubat depremlerinin 2. yılında videolu paylaşım

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde CHP videolu paylaşım yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'den 6 Şubat depremlerinin 2. yılında videolu paylaşım
Takip Et

CHP, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle resmi X hesabından bir video paylaştı. CHP'lilerin hızla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, deprem bölgesine yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı yer alırken, "6 Şubat… Hafızamızda, kalbimizde, dualarımızda… Yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz." denildi.

Deprem bölgesinde çarkları 'inşaat sektörü' döndürüyorDeprem bölgesinde çarkları 'inşaat sektörü' döndürüyorEkonomi

 

Deprem konutlarının yüzde 45’i teslim edilebildiDeprem konutlarının yüzde 45’i teslim edilebildiGündem

 

Gündem
İPA Başkanı Gökce'den 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında konut hesabı
İPA Başkanı Gökce'den 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında konut hesabı
Otel yangını faciasında Bolu İl Özel İdaresi'nden gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Kartalkaya'daki otel yangını faciasında tutuklu sayısı yükseldi
II. Beyazıt kadar olamadık...
II. Beyazıt kadar olamadık...
İtfaiyeci duası
İtfaiyeci duası
Deprem konutlarının yüzde 45’i teslim edilebildi
Deprem konutlarının yüzde 45’i teslim edilebildi
Hisarcıklıoğlu: Depreme dirençli kentler, güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor
Hisarcıklıoğlu: Depreme dirençli kentler, güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor