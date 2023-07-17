CHP'den 81 ilde zam protestosu

CHP örgütleri, son dönemde yapılan zamlara dikkat çekmek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları düzenledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan açıklamayı İl Başkan Yardımcısı Güler Işıkcevahir okudu.

“AKP iktidarında iki Türkiye var. Biri Saray’ın Türkiye’si, diğeri ise vatandaşın Türkiye’si” diyen Işıkcevahir, şunları söyledi:

“Saray’ın Türkiye’sinde ‘Elektrik faturasını ödeyemedim, doğal gaza da zam gelmiş’ gibi dertler yok. ‘Ulaşım bedeli aldı başını gitti, bu bayramda köye bile gidemedik’ gibi halkın gündelik sorunları yok. Markete gidildiğinde ‘Bugün de et alamadık, peynir alamadık, süt bile alamadık, bu ayı nasıl çıkaracağız’ feryadı yok. Kira derdi yok, kiracının da ev sahibinin de mağdur olduğu düzenden haberleri dahi yok. Sarayda bebek bezlerine gelen zamların, tuvalet kağıdındaki fiyat artışının, yağın, çayın, pirincin, soğanın günaşırı zamlanmasının yarattığı endişe yok. Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan ailelerin, tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği yok. Sarayın şaşalı ışıklarından işsiz gençlerin sürüklendiği depresyon görünmüyor. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryat duyulmuyor. Açlıktan midesi guruldayan işçinin, emeklinin isyanı ulaşmıyor.

Sarayın Türkiye’si, satamadığı için ürününü dalından toplamayan çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen tüketiciden de bihaber. Halkın derdi, Saray’ın derdi olmuyor. Nasıl olsun ki? Sarayın Türkiye’sinde; 5’li çeteler var, dolar bazında ihale alanlar var, dolarla gelir garantili yollar, köprüler, hastaneler yapanlar var, dolarla devlete borç para verenler var, 4-5 kurumdan birden maaş alanlar var. Vatandaşın Türkiye’si ise yangın yeri. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi, borç üstüne borç. ‘Türkiye’yi uçuracağız. Ülkemizi dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız’ dediler. Dünya sefalet liginde ilk 10’a soktular. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hane sayısını 4,5 milyona çıkardılar. Halka ekonomik soykırım uyguladılar.

"İğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak"

Erdoğan, ÖTV’yi artırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıt 6 TL zamlandı. Şimdi bu zam, iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha da coşacak. Çakma ekonomist, bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergiler ve zamlarla düzeltmeye çalışıyor. Millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor. 85 milyonu 5’li çetelere mahkûm ediyor. Kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, eşitlik liginde küme düşmüş bir ülkeye dönüştürüldük. Bu zulüm karşısında ezilen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Türkiye’yi Neron’dan kurtaracak, yangını söndürecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Biz halkın partisiyiz. Saray ile halk arasındaki duvarı biz kaldıracağız. Halkın iktidarını biz kuracağız.” (ANKA)