CHP'den aday gösterilmeyen Mezitli Belediye Başkanı seçimlere bağımsız olarak girecek
CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 31 Mart seçimlerine bağımsız olarak gireceğini açıkladı.
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Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Neşet Tarhan, CHP'den aday gösterilmemesinin ardından bağımsız adaylık için başvuruda bulundu.
Mezitli Belediyesi tarafından Menderes Mahallesi Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen konsere katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 31 Martseçimlerine bağımsız olarak gireceğini açıkladı.