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CHP'den Ahmet Özer adımı: Tutukluluğuna itiraz edilecek

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz edecek. CHP Genel Başkan yardımcıları, İstanbul il yöneticileri ve Ahmet Özer’in kızının da bulunacağı heyet yarın adliyeye itiraz dilekçesini verecek.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP'den Ahmet Özer adımı: Tutukluluğuna itiraz edilecek
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Gamze Taşçıer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Av. Seraf Özer ve CHP İstanbul İl Yöneticileri yarın (6 Kasım 2024 Çarşamba) saat 10.30’da Çağlayan Adliyesi’nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluğuna itiraz dilekçesi verecek.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, Özer’i tutuklanmasının ardından görevden almış ve yerine Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy'u atamıştı.

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