CHP'den AK Parti teşkilatlarına tahsis edilen araçlar için suç duyurusu
CHP, AK Parti döneminde İBB'ye ait 59 aracın AK Parti teşkilatlarına tahsis edilmesini yargıya taşıdı.
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde İBB'ye ait 59 aracın AK Parti teşkilatlarına tahsis edilmesi konusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
"59 araçla ilgili suç duyurusunda bulunduk"
Yavuzyılmaz araçların plakalarını da paylaşarak, "Suç duyurusunda bulunduk! AK Parti dönemi İBB’de; Yasa dışı olarak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına, toplam 14.657 gün tahsis edilen 59 araçla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bakalım kamu davası açılacak mı?" ifadesini kullandı.