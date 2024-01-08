CHP'den AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum yorumu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Riyad'dan size ekmek çıkmaz." sözlerini anımsatarak, Riyad'da büyük bir skandalın yaşandığını söyledi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçında sahaya üzerinde Atatürk resmi olan tişörtle çıkılmasına izin verilmediğine işaret eden Günaydın, "Bunun üzerinden kimse ekmek çıkartmaya çalışmıyor. Ama burada Türkiye'nin onuru ayaklar altına alınmıştır maalesef. O utanç tek adam rejiminin utancıdır. Onunla yüzleşmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Günaydın, AK Parti'nin seçimlere 2,5 ay kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladığını hatırlatarak kararın AK Parti adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti'nin, İBB Başkan adayı olarak Murat Kurum'u "kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarına ilaç olması için seçtiğini" söyleyen Günaydın, Kurum'un, 2018-2023 arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptığını anımsattı.

"25 yıldır neden yapmadınız, bu saatten sonra ne yapacaksınız?"

Günaydın, şöyle konuştu:

"Bu dönem boyunca İstanbul'a yaptığı tek olumlu faaliyet var mıdır? '100 bin konut, 1 milyon konut imal edeceğiz.' hamasetleri çerçevesinde geride bırakılan TOKİ mağdurları vardır. 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen teslim edilebilen konut oranı yüzde 4 bile değil. Daha dün konteynerlerde yanarak can veren yurttaşlarımızın varlığı hepimizin yüreğini yakmaktadır. Murat Kurum'un 2019 yılında imar affına imza atan bir bakan olarak tarihe geçtiğini hatırlıyoruz. Böyle bir sicilden sonra 'Kentsel dönüşümde İstanbul'u dirençli şehir haline getireceğiz.' diyorlar. 25 yıldır neden yapmadınız, bu saatten sonra ne yapacaksınız?"

Günaydın, 2017 yılında, AK Parti yönetimi döneminde İstanbul'daki metro inşaatlarının durdurulduğunu, bugün iktidarın engellemelerine rağmen bunların yapımının devam ettiğini ifade ederek, "AKP iktidarından İstanbul'un bekleyeceği olumlu bir hamle yoktur. Ama Kanal İstanbul'u Erdoğan yapmak istiyor, onun memuru da Murat Kurum." değerlendirmesinde bulundu.

Kentsel dönüşüm için AYM'ye başvuru

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, 9 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile rezerv alan ilan yetkisinin Cumhurbaşkanı'na tanındığını söyledi.

Düzenlemeyle konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ölçülülük ve etkili başvuru ilkelerinin ihlal edildiğini söyleyen Günaydın, partisinin, yasanın iptali ve yürürlüğün durdurulması için 4 Ocak 2024'te Anayasa Mahkemesine başvurduğunu bildirdi. Günaydın, "Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, konut stokumuzun dayanıklı, kentlerimizin dirençli hale getirilmesi için çalışıyoruz. Ancak buralarda birilerinin rant üretmesini istemiyoruz." şeklinde konuştu.

"Kendi tavrımızı belirleyeceğiz"

Gökhan Günaydın, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

CHP'nin, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme yapılması istemiyle TBMM Genel Kurulunun 9 Ocak Salı günü olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığına yaptığı başvurunun anımsatılması üzerine Günaydın, "Bugün konuştuğum Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yarın yazılı bir yanıtın tarafımıza iletileceğini söylemiştir. O yanıtı bekleyeceğiz, o yanıta göre Meclis'in toplanıp toplanmayacağını göreceğiz ve kendi tavrımızı belirleyeceğiz." dedi.

CHP'li Günaydın, "Murat Kurum, adaylık açıklamasında Kanal İstanbul'dan söz etmedi. Kanal İstanbul'dan vazgeçmiş olabilirler mi?" sorusuna, "Bu aslında bir ikrardır. Çünkü Türkiye'nin böylesine büyük sorunları varken, bu sorunlar için de büyük finansman ihtiyacı da ortadayken, Kanal İstanbul'a gömülebilecek bir para yoktur, Kanal İstanbul ile katledilecek bir doğaya izin verecek İstanbullu yurttaş söz konusu değildir." karşılığını verdi.

Başka bir soru üzerine, Ulaştırma, Adalet ve İçişleri bakanlarının seçim dönemlerinde tarafsız kalmaları gerektiğini anlatan Günaydın, "Şimdiden taraflarını ilan etmekte bir sakınca görmemektedirler. Devletin uçakları, arabaları, yakıtı, maaşları, personeli, kolluk ve yargı kuvvetleri AKP'nin seçimi kazanması için bir tek parti devletinde görülebilecek ölçüde çalışmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.