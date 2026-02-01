CHP'den AK Parti'ye geçen vekil Çakır'dan emeklilere: Kardeşim sen İsviçre'de yaşamıyorsun, İngiliz geldiğinde namusumuza bakacak!

CHP'den ayrılarak AK Parti’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, aylıklarına zam isteyen emeklileri jeopolitik riskleri gerekçe göstererek eleştirdi.

Çakır’ın “20 bin TL mi emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun!” sözleri kamuoyunda tepki topladı.

Emeklilerin en düşük maaşın asgari ücret seviyesine ya da en az 25 bin TL’ye yükseltilmesi yönündeki taleplerini eleştiren Çakır, Türkiye’nin çevresindeki jeopolitik riskleri gerekçe gösterdi. Çakır, bu taleplerin gerçekçi olmadığını savundu.

Hasan Ufuk Çakır’ın kamuoyunda tartışma yaratan sözleri şöyle:

"Efendim 20 bin lira ne? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!"