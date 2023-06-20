CHP'den asgari ücret değerlendirmesi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaşmasının gıda fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.

Asgari geçim araştırması yapılması gerektiğini dile getiren Sarıgül, "Asgari ücretin de her dört ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım. Böyle giderse, ekmek, et, gıda fiyatları alabildiğine yükselir. Bu rakamları son derece az buluyorum. Tedbir alınmadığı takdirde seneye bu zamana kalmaz etin fiyatı 1200 liraya kadar çıkar." diye konuştu.

"Kayıplar telafi edilmeden yapıldı"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağbaba, "Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı. Lakin yüzde 34 zam yapılırken asgari ücretin ne resmi enflasyon karşısında, ne dolar karşısındaki kayıpları telafi edilmeden yapıldı. 11 bin 402 TL asgari ücret; 13 Bin 440 TL olan bekâr bir çalışanın aylık geçim masrafının 2 bin 38 TL altında kaldı. 5 aylık kaybı telafi edilmeden belirlenen yeni asgari ücret gelecek 6 ayda açlık sınırının altında kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.