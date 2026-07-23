CHP'den Bahçeli'nin açıklamalarına tepki: İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde neden dile getirmediniz?

CHP'de yeni dönemin sözcüsü Müslim Sarı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı hazine yardımına ilişkin 'etik' uyarısında bulunmuş" dedi.

Sarı, "Kendisine şu soruları sormak gerekir: Aynı 'etik' yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı hazine yardımına ilişkin "etik" uyarısında bulunmuş.



Kendisine şu soruları sormak gerekir:



Aynı "etik" yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz?



Yoksa… — Müslim Sarı (@muslimsarichp) July 23, 2026

Bahçeli ne dedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in liderliğinde kurulacak yeni parti için, "Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise böyle bir durumda; 2026 yılında Hazine'den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" açıklamasını yapmıştı.