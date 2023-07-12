CHP'den Bakan Tekin'in sözlerine tepki: Hiçbir koşulda kabul edilemez

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı bir televizyon programında ‘kız çocuklarını karma eğitim gerekçesiyle okula göndermek istemeyen velilerin tercihlerine göre kız okullarının açılabileceği ve bundan bir sakınca olmadığı'na yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Tekin’in “kız çocuklarını okula göndermeyenler için gerekirse ayrı okul açabiliriz.” cümlesinin iki açıdan kabul edilemez olduğunu söyleyen Karabıyık, bunlardan birincisinin, zorunlu eğitim kapsamındaki kız çocuklarının okula gönderilmediğinin Milli Eğitim Bakanı tarafından kabul ediliyor olması olduğunu belirterek, “Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasalar gereği kız-erkek tüm çocukları okula getirmeyi sağlamak zorundadır.” dedi.

Karabıyık, Bakan Tekin’in açıklamasının ikinci sakıncasını ise şu şekilde açıkladı:

“Ülkemizde ve dünyada 0-18 yaş grubu çocuk olarak kabul edilmektedir. Ve devlet çocukları korumak, onların haklarını gözetmek zorundadır. Çocuklarını cinsiyet ayrımına dayanarak okula göndermeyenler, çocuklara çocuk olarak bakamayan bir görüştür. Milli Eğitim Bakanının böylesi bir görüşe kapı aralamak anlamına gelen sözler söyleyebilmesi hiçbir koşulda kabul edilemez.”

Bakan Tekin, dün katıldığı televizyon programında gelen eleştirilere şu yanıtı vermişti:

"Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Karma eğitim esastır ama bu tür gerekçelerle, yani eğitimin, okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa beraber alalım. Şimdi buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm, karma eğitim isteyen veliler için de kuşkusuz o olacak. Zaten bizim Milli Eğitimin temel kanununda öyle diyor, karma eğitim esastır ama benim asli görevim, okullaşma oranını artırmaktır."