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CHP'den Bakan Yerlikaya'ya istifa çağrısı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, X'ten yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı iki kadının vahşice katledildiği sırada "Teknofest" paylaşımı yapması nedeniyle istifaya davet etti. Yücel "Caniler sokakta kadınlara tacizde bulunurken, onları vahşice katlederken halkın gündemiyle hiçbir ilgisi olmayan bir İçişleri Bakanı 21.Yüzyıl Türkiyesi'nin yüz karasıdır." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi
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CHP'den Bakan Yerlikaya'ya istifa çağrısı
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Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısında bulundu. 

Yücel "Kadınların evde, işte, sokakta, yurtta can güvenliğini sağlayamayan, bu ülkeyi kadınlara yaşarken zindan edenler, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu uygulamayanlardır. Kadın cinayetlerinde ve kadına karşı şiddetteki artış tesadüf değildir. Politik bir tercihin, bir siyaset anlayışının tezahürüdür. AKP, 22 yılın sonunda cezasızlık politikaları ve "iyi hal" indirimleri ile bu ülkeyi kadınlar için yaşanamaz hale getirmiştir. Kadını aşağılayan, onu hor gören zihniyetinizde boğulacaksınız!" ifadelerini kullandı 

"2 kadın vahşice katledilirken “Teknofest” paylaşımı yapan Yerlikaya'yı derhal istifaya davet ediyorum"

"Teknofest" paylaşımı yapan Yerlikaya'yı istifaya davet eden Yücel "İstanbul’da 2 kadın vahşice katledilirken “Teknofest” paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı derhal istifaya davet ediyorum. Caniler sokakta kadınlara tacizde bulunurken, onları vahşice katlederken halkın gündemiyle hiçbir ilgisi olmayan bir İçişleri Bakanı 21.Yüzyıl Türkiyesi'nin yüz karasıdır." dedi. 

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