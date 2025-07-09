CHP'den Bayrampaşa Belediyesi'ndeki istifalar hakkında açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde meclis üyeleri Ali Karahasanoğlu ve Saki Teker CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İkili tarafından yapılan ortak açıklamada, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gayri ahlaki tutum sergilediği ve para hırsı içinde olduğu iddia edildi.

Söz konusu iddialar hakkında açıklama yapan CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, istifa eden Teker ve Karahasanoğlu ile ilgili Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"Parti ilkelerimizle ve disiplin anlayışımızla bağdaşmayan tutumlar"

Partiden yapılan açıklamada, Teker ve Karahasanoğlu'nun "kişisel menfaatlerini halk iradesinin önüne koydukları" belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Partimizde görev yapan iki meclis üyesi, belediye başkanımıza yönelik gerçeği yansıtmayan, iftira niteliğinde açıklamalarda bulunarak istifa ettiklerini duyurmuşlardır. Ancak bilinmelidir ki, ilgili şahıslar uzun süredir parti ilkelerimizle ve disiplin anlayışımızla bağdaşmayan tutumlar ve davranışlar sergilemekteydi. Bu nedenle meclis üyelerimizin bir süredir partimizi ve belediye başkanımızı yıpratmaya yönelik girişimleri olmuş, bununla ilgili Belediye Başkanımız suç duyurusunda bulunmuştur.

Henüz bu süreç tamamlanmadan yapılan bu istifalar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişim olup hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Partimiz, kişisel hırslarını ve menfaatlerini örgütümüzün ortak hedeflerinin önüne koyan hiçbir anlayışa geçit vermeyecektir.

Belediye başkanımız, örgütümüzün tam desteğiyle görevine devam etmekte, halkımıza hizmet etme noktasında kararlılıkla ilerlemektedir. Yapılan saha çalışmaları ve anketler de gösteriyor ki, Belediye Başkanımız Sn. Hasan Mutlu'ya yönelik halk desteği ve teveccüh artarak sürmektedir. Bugüne kadar partimize ve belediye başkanımıza yönelik karalama kampanyalarına itibar etmeyen halkımızın, bundan sonra da bu tür mesnetsiz iddialara itibar etmemesini önemli rica ederiz.

Şunu hatırlatmak isteriz; ilgili şahıslar o koltuklarda kişisel başarılarıyla değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oylar sayesinde oturmaktadır. Bu nedenle, etik ve siyasi sorumluluk gereği meclis üyeliğinden de istifa etmeleri, temsil ettikleri iradeye duyulan saygının bir gereğidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; kişisel hırslarını, partimizin ortak aklının ve halkımızın iradesinin önüne koyan hiçbir anlayışa geçit vermeyeceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız."