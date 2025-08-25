  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'den Beyoğlu Belediyesi önünde miting: Özgür Çelik çağrı yaptı
Takip Et

CHP'den Beyoğlu Belediyesi önünde miting: Özgür Çelik çağrı yaptı

CHP, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Beyoğlu Belediyesi önünde miting gerçekleştirecek. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, vatandaşları etkinliğe davet ederek, “Tüm halkımızı Beyoğlu’nda buluşmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'den Beyoğlu Belediyesi önünde miting: Özgür Çelik çağrı yaptı
Takip Et

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temasıyla her hafta İstanbul'un bir ilçesinde düzenlediği mitinglerine devam ediyor. CHP'nin mitinglerinin bu haftaki adresi Beyoğlu olacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in aktardığına göre CHP'nin bu haftaki mitingi, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Beyoğlu Belediyesi'nin önünde gerçekleşecek.

"Zalime karşı millet, zulme karşı adalet kazanacak!"

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zalime karşı millet, zulme karşı adalet kazanacak! Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Millet iradesine sahip çıkmak için Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde Beyoğlu'ndayız. Tüm halkımızı Beyoğlu'na bekliyoruz" dedi.

Gündem
Sakarya'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sakarya'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Artık son düzlükteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Artık son düzlükteyiz
Bakan Fidan, İrlanda'yı ziyaret edecek
Bakan Fidan, İrlanda'yı ziyaret edecek
Burdur’da yangın söndürme uçağı kırım geçirdi, pilotlar kurtarıldı
Burdur’da yangın söndürme uçağı kırım geçirdi, pilotlar kurtarıldı
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda yapılan yüzme yarışında kayboldu
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda yapılan yüzme yarışında kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı