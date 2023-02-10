CHP'den, BTK hakkında suç duyurusu
CHP, sosyal ağlarda iletişimin yavaşlatılması nedeniyle suç duyurusunda bulundu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ulaştırma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında sosyal ağlarda iletişimde bant daraltılması kararı hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptı.
İlgili suç duyurusunda, "Haberleşmenin Engellenmesi, Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi ve Görevi Kötüye Kullanma" suçları yöneltildi.
Depremin ardından yardımların ve arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonunda yoğun olarak kullanılan sosyal medya platformu Twitter'a olan erişim 8 Şubat'ta kısıtlanıp ertesi sabaha doğru tekrar açılmıştı.