CHP'den Burcu Köksal hakkında kesin ihraç talebi: Disipline sevk edildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu, AK Parti'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildilmesine karar verdi.

Kararı duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre şöyle konuştu:

"Tehdit, baskı, şantaj ile gayri ahlaki bir şekilde belediye başkanlarımızı transfer için büyük baskı altına alıyorla. Bizim belediye başkanlarımızın çok büyük bir kesimi, elbet tek tük çürük elmaların çıktığı oluyor, ama çok büyük kesimi dimdik ayakta duruyor. Milletin oyuna saygı duymayan, milli iradeye saygısızlık yapan iktidar, şimdi duyduk ki bizim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısmı yarın rozet takmaya hazırlanıyor.

Giden gitsin, böyle bir dönemde ülkesini seven, itiraz etmiş bir kimsenin, batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde 'demek ki bunun açığı var' duygusunu getirir.

12 Aralık 2023, TBMM Genel Kurulu... Burcu Hanım söz alıyor ve Mehmet Ali Çelebi'ye hitaben; 'Senin gibi Atatürk düşmanlarıyla bir arada değiliz' diyor. Şimdi bir arada olacak.

Milli Eğitim Bakanı'na 17 Aralık 2023'te diyor ki 'Sayın Bakan andımızın neyi sizi rahatsız etti de kaldırdınız? Söyleyin de bilelim, sana söylemiyorum; sen Türklüğünden mi utanıyorsun, yurdunu mu sevmiyorsun? Sana söyleyecek bir şey yok zaten' diyor. Şimdi aynı kişi, bunları söyledikleriyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup salonunda, aynı istikamette alkışlayacaklar."

Ne oldu?

6 Mayıs akşamı CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, X’ten videolu paylaşımla Burcu Köksal’ın ‘eşi üzerinden tehdit edildiği’ni öne sürerek “CHP’den istifa etmesi bekleniyor” demişti.

7 Mayıs’taysa TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik X’ten Köksal’ın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü, önümüzdeki çarşamba (13 Mayıs) AK Parti Grup Toplantısı'nda parti rozeti takılacağını yazdı.

Aynı gün Afyonkarahisarlı CHP’liler belediye binası önünde toplandı. Burada konuşan CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz, şunları söyledi:

“Arkadaşlar, dün akşam bu haberler yayınlanmaya başladığı saatten itibaren ne ben il başkanı olarak ne genel başkanımız belediye başkanına ulaşamamıştır. Telefonlarını açmamıştır, geri dönüş yapmamıştır, notlara geri dönmemiştir."

Burcu Köksal: AK Parti’ye katılıyorum

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TV100'de AK Parti’ye katılacağı iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm.

Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti. Ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı Burcu Köksal'a 'Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız' diyor."

Ömer Çelik: Grup toplantılarında gelişmeleri görürsünüz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları toplantımızda ve grup toplantımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının şöyle bir sorunu var; Kendi partisindeki yönetim problemlerini sürekli AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Kendi partisini yönetememe diye bir durumu var.

Sürekli AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir. Muhalefetteyken, devlet organlarını tehdit etti, askeri organları, gazetecileri, kitap satılan yerleri tehdit etti. Tüm bu tehditleri yaparken Türkiye'ye demokrasi getireceğini iddia ediyor."

CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları

31 Mart seçimlerinden bu yana bir büyükşehir ve 6 ilçenin belediye başkanı CHP'den aday olup seçimi kazandıktan sonra AK Parti'ye geçti.

Bunlar arasında en dikkat çeken isim 2009 yılından bu yana CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Özlem Çerçioğlu'nun parti değiştirmesi oldu.

Bunun yanı sıra Aydın'ın Söke, Yenipazar, Sultanhisar, Antalya’nın Serik, Gaziantep Şehitkamil ve Yalova'nın Altınova ilçelerinin belediye başkanları da AK Parti'ye geçti.

İstanbul Beykoz'da ise Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçmişti.

Burcu Köksal kimdir?

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, 18 Ocak 1980'de doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının ardından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olan Köksal, 2007 yılında CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde CHP'den Afyonkarahisar Milletvekili seçildi.

24 Haziran 2018'da yapılan genel seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun taliamatıyla Meclis'te grup kurabilmesi ve seçimlere girebilmesi için İYİ Parti'ye geçen 15 CHP milletvekilinden biri oldu.

10 Mayıs 2018'de CHP'ye geri dönen Burcu Köksal, 14 Mayıs 2023'te yapılan son genel seçimde de Afyonkarahisar'dan milletvekili seçilmiş ve CHP'nin TBMM'deki üç grup başkan vekilinden biri olmuştu.

Burcu Köksal 31 Mart seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçildi.