CHP'den 'çalışan emeklilere ikramiye' yorumu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere ödenecek tek seferlik 5 bin TL ikramiye ile ilgili, "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi.” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Güler’in hakkında açıklama yaptı.

Taşçıer yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"'Emeklilere 5 bin lira ikramiye vereceğiz’ dediler. Yoksulluk, hatta açlıkla boğuşan emeklileri sevindirdiler, ama sevinç kursaklarda kaldı. Çünkü emekliler arasında ayrımcılık yapıp çalışan-çalışmayan diye böldüler. En düşük tutar olan 7 bin 500 lira aylık alıp çalışmaya devam edenler, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kaydı olanlar, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışan işçi emeklileri, bu ikramiyeden mahrum bırakıldılar. İnsanların neden emekli olup da hâlâ çalışmak zorunda kaldığını sorgulamayan bir akıl, hayatta kalmak için geçim mücadelesi veren insanlara, ‘Sizin durumunuz iyi, ikramiyeye ihtiyacınız yok’ dedi. CHP olarak bu hakkaniyetsizliğe itiraz ettik. Meclis görüşmeleri sırasında CHP grubu olarak ayrım yapılmaksızın tüm emeklileri kapsaması ve 15 bin lira olması yönünde teklif verdik, reddettiler. Bu adaletsizliğin giderilmesi ve ayrım yapılmaksızın tüm emeklilerin ikramiye alabilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurduk. Vatandaşın haklı tepkisine her platformda destek verdik.

"Ucu açık ifadeler kullanıldığının da altını çiziyoruz"

Şimdi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir müjde olarak, Erdoğan’ın çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için talimat verdiğini ifade ediyor. ‘Nihayet’ diyoruz. Ancak meselenin hâlâ netlik kazanmadığının, ucu açık ifadeler kullanıldığının da altını çiziyoruz. Güler’in ikramiye için, ‘Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak’ ifadelerini, yine mağdur edilecek gruplar mı olacak diye dikkatle takip ediyoruz. CHP olarak, yalnızca ikramiye haksızlığının ortadan kaldırılmasını değil; en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini, bayram ikramiyelerinin de bu tutarda verilmesini talep ediyoruz. Dört kişilik bir ailenin üç öğün sadece bir çay, bir simit tüketse bile aylık en az 7 bin 200 lira harcaması gerektiği ülkede, 7 bin 500 lira emekli aylığı, insanları açlığa terk etmek demektir. AKP seçim sonrasında, ‘Nasıl olsa bir sonraki seçime daha vakit var’ diyerek emeklilere zam verme gereği duymadı. Halbuki emeklilerin aldıkları ücret, enflasyon karşısında gün gün, saat saat eriyor. Milyonlarca emekli açlık sınırının altında bir sonraki güne ulaşmaya çalışıyor.

Biz hem ikramiyeler konusunda hiç kimsenin mağdur olmayacağı sonuca ulaşılana kadar hem de en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılana kadar elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. İktidara da çağrı yapıyor, ikramiye haksızlığını giderecek düzenlemenin hemen önümüzdeki hafta, bütçe görüşmeleri başlamadan parlamentoya getirilmesini istiyoruz. ‘Bu konuyu bir seçim yatırımı olarak kullanılmak üzere ötelemeye sakın kalkışmayın’ diyoruz.”