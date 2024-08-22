CHP'den 'Can Atalay' açıklaması: 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığını belirterek, iktidarın yurt sorununu çözemeyerek gençleri kaderine terk ettiğini söyledi. Ailelerin geçim sıkıntısı yaşarken bir de çocuklarına özel yurt bulmak zorunda kaldıklarını anlatan Emir, özel yurtların yıllık ücretinin 120 bin ile 300 bin lira arasında olduğunu kaydetti.,

"Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz"

Anayasa Mahkemesinin, Can Atalay hakkındaki kararı dolayısıyla yaptıkları olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu'nun toplandığını ve görüşmeler sırasında yaşananları hatırlatan Emir, bu görüşmenin amacına ulaşmadığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Emir, "Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 10 Eylül'de Meclis'in olağanüstü toplanmasını ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul'da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Engin Alan mahkeme kararıyla cezaevinden çıkarılıp milletvekili olduğunda çok mutlulardı"

AK Parti ile bu konuda bir iletişimlerinin olmadığını, MHP'nin de kendisini bu tartışmanın dışında tuttuğunu belirten Emir, "Engin Alan mahkeme kararıyla cezaevinden çıkarılıp milletvekili olduğunda çok mutlulardı. Devlet Bahçeli 'İyi ki Anayasa Mahkemesi var.' demişti. Ama bugün söz konusu Can Atalay olunca o tutumlarını unutuyorlar. Anayasa Mahkemesine meydan okuyacak, 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın.' diyecek kadar ileri gidiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Yine aynı şeyin olmasından kaygılıyız"

Sağlık Bakanlığının M çiçeği (mpox) hastalığı konusunda etkili bir önlem almadığını savunan Emir, bu hastalıkla ilgili bilgilendirme yapılmadığını ifade etti. Bu tutumu, Kovid-19 pandemisinden hatırladıklarını dile getiren Emir, "Yine aynı şeyin olmasından kaygılıyız. Sağlık Bakanını buradan uyarıyoruz; bu kez Kovid-19'daki yanlışa düşmeyin, süreci şeffaf yürütün, saklamak yerine tedbir alın, bu hastalığın yayılmasına karşı etkili önlemler alınmasını kolaylaştırın. Çünkü siz 'yok' deyince virüs yok olmuş olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün, ildeki hiçbir sağlık kuruluşunda M çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığını açıkladığını hatırlatan Emir, "Ama bize gelen bilgiler içerisinde Ankara'da 4 vaka olduğu, üçünün Bilkent Şehir Hastanesi'nde, birinin de Etlik Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulduğu bilgisi var. Doğru mu değil mi teyide muhtaç." ifadelerini kullandı.

"Sayın Çelik, o kadını koruması gereken sensin, senin hükümetin"

Emir, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddet olayını da anımsatarak, "Kadına karşı şiddeti önlemesi gerekenler, dönüyorlar vatandaşlara 'Etraftaki vatandaşlar bu kadını niye kurtarmadı?' diye soruyorlar, çıkışıyorlar. Sayın Çelik, o kadını koruması gereken sensin, senin hükümetin. Sen etkili önlemler almadığın için Türkiye'de kadınlar şiddete uğruyor. Senin Cumhurbaşkanın bir imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıktığı için kadınlar artık daha korumasız." yorumunu yaptı. Kadına karşı şiddeti kınadıklarını ifade eden Emir, "Ama bizim Meclis olarak, sizin hükümet ve yönetenler olarak yapacağınız çok şey var. İlk yapacağınız; İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dönmektir." dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebi

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvurusunu da değerlendiren Emir, Meclis Başkanlığının Soylu hakkında fezleke olmadığı için bir işlem yapmadığını anlattı. Soylu'nun istemesi halinde hakkında Meclis soruşturması açılabileceğini kaydeden Emir, "Biz, CHP olarak ve diğer gruplarla da istişare halinde bunu yapabiliriz, bunun hazırlığı içerisindeyiz haberin olsun. Senin yapacağın o dilekçenin altına bir imza koymak." ifadesini kullandı.

Emir, "Muhalefet olarak bizim imzalarımız ortada ama sayımız 301'i bulmuyor. Sen ve senin aklanma hakkına saygı duyan, senin temiz olduğuna inanan arkadaşlarınla 40 imza bulacaksın, geleceksin, bizim imzalarımızla birleştireceksin, Meclis soruşturması açılacak." diye konuştu.

"Özel'in Erdoğan ile görüşmesini isteyen belediye başkanları" iddiası

Belediye başkanlarının, belediyelerin SGK borçlarının yapılandırılması için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi için bir öneride bulunduklarına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Emir, kapalı toplantıda böyle bir talep, öneri olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Borçların yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydeden Emir, "Borçların bu şekilde bir cezalandırma gayesi için değil, bir alacak tahsilatı için yapılandırılması ve tahsil edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Emir, "Şu an için Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanıyla görüşmek üzere bir planı, girişimi, çabası söz konusu değildir." bilgisini verdi.

"Mehmet Şimşek kaçacak yer arıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine Emir, "Sayın Şimşek istifa etti mi, etmedi mi benim bilmem mümkün değil. O konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Ama bildiğimiz, emin olduğumuz şeyleri söylememiz gerekir. O da şudur; Mehmet Şimşek kaçacak yer arıyor." diye konuştu.

Türkiye'deki ekonomik programın dikiş tutmadığını savunan Emir, "Mehmet Şimşek'in bugüne kadar ortaya koyduğu ekonomi politikası, Londra bankerlerine yaramıştır." dedi.