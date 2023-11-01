CHP'den Can Atalay tepkisi: Soruşturma açılmalı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Başarır, yaptığı konuşmada cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın TBMM'de olması gerektiğini belirtti.

Başarır, şunları kaydetti:

“Maalesef ki bugün aramızda olması gereken arkadaşımız hala cezaevinde. Anlamadığımız bir şekilde 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’ye, Anayasa’ya, halkın iradesine karşı bir direnç gösteriyor. Anayasa Mahkemesi kararları hepimizi bağlar. AYM, gerekçeli kararı mahkemeye göndermiş, 27 Ekim’de 13. Ağır Ceza Mahkmesi’ne gereğinin yapılması için bir yazı daha yollamış ve şunu söylemiş: Bir, yeniden yargılama, infazın durdurulması, tahliye kararının verilmesi… Geldiğimiz nokta vahim. Eğer bir ülkede bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi’nin kararına karşı direniyorsa, karar vermiyorsa ve bu dosyayı tekrar sürüncemede bırakmak için Yargıtay’ın ilgili dairesine yolluyorsa sözün bittiği yerdeyiz...Burada bir, derhal gereğinin yapılmasını bir kez daha söylüyoruz. Can Atalay burada olmalı. İki, 13 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, heyeti hakkında soruşturma açılmalı. HSK’ya sesleniyorum; bir kez yargıda üst mahkemeyi, Anayasa Mahkemesi’ni hiçe saymanın yolu açıldığı zaman bu ülkede adaleti sağlayamayız.

"Bir öğün yemek yiyemiyor"

Dün Cumhurbaşkanı marifetmiş gibi öğrenci burslarını açıkladı. Hep söylediğim bir şey var. Ne verdiğinizin önemi yok. Verdiğinizle bu ülkenin öğrencisi, emeklisi, işçisi ne alabiliyor? Lisans öğrencisi, üniversite öğrencisi İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı araştırmaya göre en az günde 12 ile 14 bin lira arasında gideri var. Oysa senin verdiğin burs, günde 66 lira. Onla ekmek arası döner alamıyor. Bir öğün yemek yiyemiyor.”

Bir gazetecinin, CHP'li 95 milletvekilinin kurultay öncesi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptığını hatırlatarak, başkanlığa aday olan Özgür Özel'e destek veren milletvekillerinin de bir açıklama yapıp yapmayacağını sorması üzerine Başarır, "Gruptaki tüm milletvekillimiz aynı zamanda doğal delege. Onların bir iradesi olacaktır. Bir kısmı Sayın Genel Başkan'ı, bir kısmı Sayın Özgür Özel'i destekleyecek. Bir kısmı Özgür Özel için, bir kısmı Genel Başkan için açıklama yapacak. 4 Kasım'da genel başkanımızı, 5 Kasım'da parti yönetimini, parti meclisini seçeceğiz. Ondan sonra imza veren arkadaşlarımız, 130 kişi bu grupta Türkiye'nin sorunlarını çözmek için, etkin muhalefet yapmak için bir arada olacağız." karşılığını verdi.