CHP’den çok sert kapatma tepkisi: 102 yıllık partiyi kapatacak anasının karnından doğmadı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partileriyle ilgili olarak Anayasa’nın 68 ve 69. maddeleri uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda sert sözlerle tepki gösterdi. Başarır, kürsüde yaptığı konuşmada, “Böyle bir şey kabul edilemez! Sen kimsin? Rejimi tehdit eden bir unsur haline gelmişsin. Adayları ‘suç örgütü lideri’ olarak nitelendiriyor. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasının zamanlamasına dikkat çekerek, “Bu partiyi kuran, kurucu liderin ölüm yıl dönümünden bir gün sonra böyle bir açıklama yapılması kabul edilemez. Asıl bir suç varsa, bu suçu o savcı işlemiştir.” ifadelerini kullandı.

"Ben de senin hakkında ihbarda bulunuyorum!"

Başarır, “Bu nasıl bir şeydir? Sen koskoca bir partiyi, Türkiye’nin birinci partisini suçluyorsun. Sonra da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunuyorsun. Ben de senin hakkında ihbarda bulunuyorum! Çünkü sen rejim için bir tehditsin!” dedi.

“4000 sayfa yazılmış, 238 gün bekletilmiş"

Başarır, “‘Ahtapotun kolları’ ifadesi kimin lafı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanının. Soruyorum: Bu iddianameyi Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı yazdı, yoksa Akın Gürlek mi? Bu kadar siyasi bir metin nasıl hazırlanabilir?” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili, 4000 sayfalık iddianamenin 238 gün boyunca bekletildiğini belirterek, “4000 sayfa yazılmış, 238 gün bekletilmiş. Her gün 16 sayfa yazacak bir yazar bile yok dünyada. Orhan Pamuk bile günde bir sayfa yazıyor. Bu iddianame yazılmış ama anlaşılmamış. Yazılmış ama araştırılmamış. Sadece yazılmış!” ifadelerini kullandı.

“utanç verici”

Başarır, süreci “utanç verici” olarak nitelendirerek, “Tabii ki bu iddianameyi inceleyeceğiz. Ama ilk gördüklerimiz utanç verici. Gerçekten utanç verici. Bu durumdan en çok da AK Parti grubunun rahatsız olması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

“102 yıllık bu partiyi kapatacak da anasının karnından doğmadı!”

Başarır, “102 yıllık bu partiyi kapatacak da anasının karnından doğmadı! Haddini bileceksin sen! Bu bir iddianame değil, bir muhtıradır.” sözleriyle tepki gösterdi.

Başarır, tüm parti gruplarına seslenerek, “AK Parti’ye, MHP’ye, DEM’e, İyi Parti’ye, Yeni Yol grubuna sesleniyorum: Demokrasi büyük bir tehdit altında! Bu süreç sadece CHP’ye değil, Türkiye demokrasisine yöneliktir.” ifadelerini kullandı.

"Şimdi bir savcı eliyle demokrasinin temellerine müdahale ediliyor”

Konuşmasını geçmiş dönemlerle kıyaslayarak sürdüren Başarır, “Bunları darbe dönemlerinde de gördük. O dönemlerde partimizin mallarına el konuldu, liderlerimiz yargılandı. Ancak bugün yaşananlar bambaşka bir boyut. Şimdi bir savcı eliyle demokrasinin temellerine müdahale ediliyor.” ifadelerini kullandı.

CHP’li Başarır sözlerini, “Bu iddianameye değil, bu anlayışa karşı mücadele edeceğiz. Çünkü bu sadece bir parti meselesi değil; Türkiye’de hukukun ve demokrasinin meselesidir.” diyerek tamamladı.