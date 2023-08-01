CHP'den Davutoğlu'na ittifak tepkisi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Barosu’nu ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbaba, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP’li belediyelerle ilgili sözlerine şu yanıtı verdi:

“Bunu vatandaşa sormak lazım, örneğin Sultanbeyli’de, Esenler’de oturan birine sormak lazım. Esenler’de oturan insanlar niye hafta sonlarını, gecelerini Bakırköy’de geçiriyor. Niye Ataşehir’de geçiriyor ona sormak lazım, ya da Ümraniye’deki bir vatandaş niye Kadıköy’e gidiyor onu sormak lazım. Ankara, İstanbul seçimleri hem Cumhur İttifakı’nın hem de Bahçeli’nin kimyasını bozdu, hala alışamadığını görüyoruz. Bütün anketlere baktığımızda Türkiye’nin yaşanabilir belediyeler konusunda CHP’nin yönetmiş olduğu belediyelerin önde olduğu gözüküyor. Kimse Altındağ’da yaşamak istemiyor, herkes Çankaya’da, Yenimahalle’de yaşamak istiyor, bunlara bakın sayın Bahçeli. Bahçeli’yi CHP’li belediyeleri daha yakından takip etmesini öneriyoruz. Şu anda bütün CHP’li belediyeler iktidarın hem siyasi hem ekonomik baskılarına rağmen destan yazmaya devam ediyor. Umarım bu süreç 2024 seçimlerinden sonra da devam edecek. Bahçeli’nin oturduğu bölge de CHP’li belediye. Umarım seçim bölgesi de Millet İttifakı’nın, CHP’nin yönettiği bir belediye olur onlar da sosyal demokrat, halkçı bir belediyeden nasibini alırlar.”

Ağbaba, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti.” ifadelerine ilişkin de şunları söyledi:

“Seçim geçti ama keşke böyle bir pişmanlık yaşamasaymış Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. İttifak ortağımızla ilgili çok yorum yapmayı doğru bulmam ama bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu. Burada herkes şahit ki en çok fedakarlığı Davutoğlu değil CHP yapmıştır. Fedakarlık aranıyorsa listelere bakmak mümkün. Kutlanması gereken birisi varsa da CHP’nin örgütüdür.” (ANKA)