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CHP'den depremin yıl dönümünde 81 kentte anma töreni

CHP'nin 81 kentteki il ve ilçe başkanlıkları şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için saat 04.17’de anma törenleri düzenleyecek.

Haber Merkezi
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CHP'den depremin yıl dönümünde 81 kentte anma töreni
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 81 ildeki il ve ilçe başkanlıkları, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde anma törenleri düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı üzerine Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin tarafından partinin tüm il ve ilçe başkanlarına resmi yazı gönderildi. Bu kapsamda, 6 Şubat 2024 günü, ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17‘de, tüm il ve ilçe başkanlıkları açık olacak ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

 

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