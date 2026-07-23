CHP'den Devlet Bahçeli'nin "hazine yardımı" açıklamasına ilk yanıt

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Murat Emir, "CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap vererek, "Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir parçası şuana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa, adım atmaları çok kolaydır" dedi.

"CHP'yi bu güne kadar bölemediler"

Yeni parti ve kapalı Grup Toplantısı'na ilişkin de konuşan Murat Emir, şunları kaydetti:

"Grup yönetimince alınması gereken mecburi kararlar oy birliğiyle alındı. Bunun ötesinde başka bir karar almadık. Bunları yapmak gerekiyordu. Bilindiği gibi partimize haksızca hukuksuzca, Saray'da tasarlanmış butlan kumpası uygulandı. Partimizi 2020 yılına ışınlamayı düşündüler ama CHP'yi bu güne kadar bölemediler.

Bu hukuksuzlukla iktidar yürüyüşümüzü durdurabileceklerini sandılar. Butlan kararından sonra artık herkes görmüştür ki, bu plan tutmamıştır. Bu kadrolar milletin iktidar olup, gelecekte daha adil, daha demokratik, bereketli bir Trükiye'nin umudu olmaya devam edecektir. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür. Biz baba ocağını terk etmemek üzere her türlü mücadeleyi yaptık.

Biz yeni bir yolculuğan çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih ve mileltvekili sayısı söz konusu değildir. Bu süreç bize umut bağlayan milyonları mutlu edecek. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlanacağını bilsin. Arkadaşlarımızın resmi işlemleri devam ettiği için milletvekili grubumuzda da herkes görecek ki bambaşka bir yola çıkıyoruz."

Bahçeli'nin açıklamasına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "2026 yılında Hazine'den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" ifadelerini kaydettiği açıklamasının sorulduğu Murat Emir, şöyle konuştu:

"Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir parçası şuana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa, adım atmaları çok kolaydır. Ama konunu paradan öte tarafı, CHP bölünmeye çalışılırken, böylesi bir kirli operasyon yapılırken hiçbir şey yapılmamıştır. Biz elbette hazineden hak ettiğimiz yardımı almak isteriz ancak paradan önce konuşmamız gereken önemli, etik değerler olduğu kanaatindeyiz, keşke Sayın Bahçeli'inn mücadelesi onlara öncelikli olsaydı diye de sitem ederiz."