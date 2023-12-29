CHP'den dış politika açılımı: Bundan sonra daha da etkili olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, dış politikada tarihinin en zorlu dönemlerini yaşadığına dikkati çeken Uzgel, "İktidar bizi kendisiyle beraber kendi yaptığı hatalara ortak etmeye, muhalefet olma imkanımızı, kapasitemizi aşındırmaya çalışıyor, her sorunda iktidarın arkasına dizilirsek bu işin içinden çıkamayız. Körlemesine muhalefet de doğru değil, ama her sorunda iktidarın arkasına dizilmek de doğru değil." diye konuştu.

Hükümetin yürüttüğü dış politikaya yönelik eleştirilerde bulunan Uzgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden kişisel bir dış politika yürütüldüğünü söyledi.

İlhan Uzgel, CHP'nin dış politikaya yönelik çalışmalarıyla ilgili, "CHP dış politikada bundan sonra daha da etkili olacak. Şimdiye kadar eleştiriyle yetindik. Bundan sonra daha aktif, daha görünür, daha ön alıcı bir dış politika anlayışına sahip olacak CHP." görüşünü paylaştı.

Yıllardır bulunduğu uluslararası görüşmelerde hep "CHP bu konuda ne diyor, CHP neyi farklı yapacaktı, iktidar olsaydınız orada ne olacaktı, sizin bu konudaki politikanızı hiç bilmiyoruz" denildiğini aktaran Uzgel, "CHP, dış politikada daha fazla var olacak, kendini daha fazla gösterecek. Dış politikada alternatif olduğunu gösterecek." ifadesini kullandı.

Uzgel ayrıca, Genel Başkan Özgür Özel'in bu konuda son 1,5 ayda çok aktif bir tutum sergilediğini, uluslararası görüşmeler yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk kez bir CHP Genel Başkanı görevdeki bir Alman Başbakanıyla görüştü. İlk kez bir CHP Genel Başkanı bir başka ülkedeki sosyal demokrat partinin kongresinde kendi dilinde konuştu. Göreve geldikten bu yana 2 cumhurbaşkanı, 4 başbakan, 4 sosyal demokrat parti lideri, bir eski cumhurbaşkanı, bir eski başbakan, bir meclis başkanıyla görüşme yaptı. Çok hızlı bir girişti dış politikaya, yerel seçimlerden sonra bu tempo aynen devam edecek."