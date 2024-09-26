CHP'den düğün tepkisi: Tam anlamıyla bir skandal!

CHP Hazine ve Maliye Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününe, BDDK’nın denetimi altındaki bankalar ve finans kuruluşlarının yöneticilerinin davet edilmesine tepki gösterdi.

"Tam anlamıyla bir skandaldır"

Karatepe, “Bir kamu görevlisinin, kendi özel düğününe denetlemekle yükümlü olduğu bankaların genel müdürlerini davet etmesi ve bu kişilerin de 150 bin ile 350 bin lira arasında bütçeler ayırarak düğüne katılmaları tam anlamıyla bir skandaldır. Bu durum, kamuya hizmet etmesi gereken kişilerin kişisel çıkarlarına öncelik verdiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Takı takan kamu bankası yöneticilerine zimmet çıkarılmalı"

Kamu bankalarının yöneticilerinin düğüne katılarak takı takmalarının, kamu kaynaklarının suistimal edildiğinin açık bir göstergesi olduğunu savunan Karatepe "Bu düğüne katılarak yüksek meblağlarda takı takan tüm kamu bankası yöneticilerine zimmet çıkarılmalıdır. Kamu kaynaklarının bu şekilde kişisel ilişkiler için kullanılması kabul edilemez. Kamu görevlileri, kamu çıkarını kişisel çıkarlarının önüne koymak zorundadır BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın aldığı tüm hediyeleri iade etmesi gerek. Bu, hem topluma karşı bir sorumluluk hem de etik bir zorunluluktur. Kamu görevlileri, kamu çıkarını kişisel çıkarlarının önüne koymak zorundadır. Aydın’ın bu davranışı, kamu görevinin suistimalidir ve derhal hukuki bir sürecin başlatılması gerekmektedir. BDDK gibi denetleyici bir kurumun, denetim altında olması gereken bankalarla bu denli içli dışlı olması, sektördeki çürümenin derinleştiğini göstermektedir. Kamu görevlilerinin kişisel çıkarlarını kamu yararının önüne koyması, ülkenin ekonomik geleceğine zarar veren tehlikeli bir süreçtir. CHP olarak, bu tür etik dışı uygulamaların son bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.