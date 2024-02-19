CHP'den emeklilerin sağlık giderlerinin ücretsiz olması için kanun teklifi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, emeklilerin sağlık, tedavi ve ilaç giderlerinin ücretsiz olması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Tanal’ın sunduğu teklifin gerekçesi şöyle:

“Ülke çapında uygulanan yanlış ekonomi politikaları yüzünden derinleşen enflasyon, ülkenin her bir ferdini derinden etkilemektedir. Asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş, emekli aylıklarıysa asgari ücretin bir hayli altında kalmıştır. Tüm hayatları boyunca prim sistemine düzenli ödeme yapmak suretiyle emekli aylığına hak kazanan emekliler için öngörülen bu yaşam standardı, ne yazık ki insan onuruna yaraşır bir nitelik taşımamaktadır. Öte yandan emeklilerin büyük bir kısmı, ek gelir elde edebilmek için çalışabilecek bedensel güce sahip değil. Kaldı ki, emekliliğe hak kazanmış bir bireyin geçinebilmek için çalışmak zorunda bırakılması da sosyal devlet ilkesi ve anayasal gerekliliklerle bağdaşmamaktadır.

"Sağlık için bütçe hazırlamaları mümkün değil"

Hayat pahalılığıyla mücadele eden emekliler, bir yandan da sağlık giderleriyle ezilmektedir. Tüm bu hususlar, ülkemizde emeklilerin genel durumunu üzücü bir biçimde ortaya koymaktadır. Ancak emeklilerin yaşadığı sorunlar bunlarla sınırlı değildir. Ülkemizde sağlık hizmetlerine erişmek, istisnai durumlar hariç olmak üzere, ücretsiz değildir. Emeklilerin 10 bin TL ile bu enflasyonist ortamda hayatta kalmaya çalıştıkları düşünüldüğünde sağlık harcamaları için ayırabilecekleri bir bütçeden bahsedilememektedir. Ancak, emekli bireylerin sağlık hizmetlerine duyduğu ihtiyaç sıklığının diğer yaş gruplarına göre fazla olacağı ve bundan kaynaklı olarak sağlık harcamalarının emeklinin bütçesinde büyük bir ağırlığa ulaşacağı politika belirleyiciler tarafından göz ardı edilmektedir.

Devlet, bireylerin sağlık hakkına erişimini temin etmekle Anayasa tarafından ödevlendirilmiştir. Devletin bu yükümlülüğünü yerine getirirken Anayasa’nın 61. maddesinde açıkça ‘Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir’ şeklinde yer verilen emredici ifadeye de riayet etmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, devletin bu yükümlülüklerini yerine getirdiği sırada, birtakım dezavantajlı grupları gözetmesi ve korumasını teminen hareket etmesi, anayasal bir zorunluluktur. Bilinmelidir ki, refah içinde yaşayan bir toplumun en belirgin özelliği; bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik hali içerisinde bulunan bireylerden oluşmasıyla sağlanabilecektir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, emekli vatandaşların her türlü sağlık hizmetine ücretsiz ulaşabilmesi amacıyla ayakta ve yatarak tedaviler, reçete edilen ilaçlar dahil olmak üzere her ne ad altında olursa olsun kendilerinden hiçbir ücret talep edilememesi yönünde kanun teklifi verilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.”