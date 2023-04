CHP'den enflasyon değerlendirmesi

Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon mart ayında yüzde 2,29 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 50,51'e geriledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, enflasyon verilerini değerlendirdi.

Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ismarlama TÜİK verilerinde dahi, bu yılın ilk 3 ayında asgari ücretlinin bin 047 TL’si, en düşük memur aylığının ise bin 262 TL’si enflasyon karşısında buhar oldu. ENAG yıllık enflasyonu 112,51, ısmarlama TÜİK verilerinde ise 50,51 olarak açıklandı. Yani sokağın hissettiği enflasyonla Saray’ın talimatla açıklattığı enflasyon arasında 62 puan fark bulunuyor.

Öte yandan, makyajlı TÜİK verilerinde dahi asgari ücretlinin, memurun kaybı gizlenemiyor. TÜİK verilerinde dahi, üç ayda asgari ücret bin 47 TL kaybederek 7459 TL’ye, en düşük memur maaşı bin 262 TL kaybederek 9 bin 179 TL’ye düştü. Yapılan zamlar, üç ayda enflasyon karşısında tam anlamıyla buhar oldu.

TÜİK resmi enflasyon artışını yıllık 50,51 olarak açıklarken gıda enflasyonunda yıllık artış ise yüzde 69’a dayanmış oldu. Öyle ki birçok temel besin grubundaki yıllık artış, resmi TÜİK enflasyonunun üzerinde yer aldı.

TÜİK verilerine göre; yıllık fiyat artışı, makarna yüzde 119, pirinçte ise yüzde 113 oldu. Yıllık artış, süt ve süt ürünlerinde yüzde 112, ette yüzde 111 ve peynirde ise yüzde 105 oldu. Yıllık artış, ekmekte ise yüzde 52 olarak hesaplandı.

Bu durumda, enflasyonun düşmesi bir yana, hayat pahalılığı her ay değil her gün, hatta her saat artarak devam etmektedir.”