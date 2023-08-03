CHP'den enflasyon tepkisi: 137 ülkeden yüksek
Ağbaba, enflasyonla ilgili, "İğneden ipliğe, 7'den 70'e zam gelirken TÜİK bir kez daha halkın/sokağın/pazarın değil sarayın enflasyonunu açıkladı." dedi. "İnsafsız ÖTV artışları enflasyonu patlattı!" ifadesini kullanan Ağbaba, "Enflasyon aylık yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83 oldu. ENAG’a göre yüzde 122,88! Türkiye’deki aylık enflasyon, dünyadaki 137 ülkedeki yıllık enflasyondan daha yüksek." dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon temmuzda aylık yüzde 9,49 artarken yıllık yüzde 47,83'e yükseldi.
CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından enflasyon verilerini değerlendirdi.
Ağbaba, yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:
"Herkes biliyor zarların hileli olduğunu!
"TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuz ayında yıllık bazda yüzde 47,83 artış gösterdiğini açıkladı.
İğneden ipliğe, 7'den 70'e zam gelirken TÜİK bir kez daha halkın/sokağın/pazarın değil sarayın enflasyonunu açıkladı.
Temmuz enflasyonunu; ENAG aylık yüzde 13,18, yıllık yüzde 122,88, İTO aylık yüzde 9,84, yıllık yüzde 63,8, TÜİK aylık 9,49 yıllık yüzde 47,83 olarak açıkladı.
İnsafsız ÖTV artışları enflasyonu patlattı!
Enflasyon aylık yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83 oldu. ENAG’a göre yüzde 122,88!
Türkiye’deki aylık enflasyon, dünyadaki 137 ülkedeki yıllık enflasyondan daha yüksek.
Erdoğan oy verenlerine ceplerini boşaltarak teşekkür ediyor!"