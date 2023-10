CHP'den Eris varyantına karşı önlem çağrısı

Takip Et

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, COVID-19’un Eris varyantıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulundu.

Sarı, konu hakkında şunları söyledi:

“Geçtiğimiz ay yaptığımız açıklamalarda da vurguladığımız üzere, tüm dünyayı saran koronavirüsün Eris varyantı ülkemizi de tehdit etmekte. Geçtiğimiz ay yaptığımız açıklamalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrılarda bulunmuştuk. ‘Gerekli tedbirleri alın ve gerekli tetkikleri bir an evvel başlatın’ diye. Ne yazık ki o dönem de ciddiye alınmamıştık. Geldiğimiz noktada, ‘Türkiye’de herhangi bir vaka yok’ denilirken hemen arkasından bir hafta içerisinde tespit edilen vakalarla Türkiye kamuoyu dikkati bu konuya çekilmiş oldu. Bugün geldiğimiz noktada, doktorların ve birçok hastanın vefatını, gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunmak istiyoruz: Bakanın gerekli tedbirleri alarak, gerekli testleri yaparak ve aşı altyapısı ile hazırlıklara bir an evvel başlaması, kış mevsimiyle beraber yaygınlaşacak olan bu salgınla ilgili gerekli önlemlerin bir an evvel alınarak kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.

Bilimsel verilerle, yapılan tetkiklerle, alınan tedbirlerle kamuoyunu rahatlatması... Biz bilim insanlarının, halkımızın, toplumumuzun siyasi söylemlerle ikna edilmek yerine bilimsel verilerle ve belirli gerçekler doğrultusunda alınan tedbirlerle rahatlatılmasını bekliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bilim insanlarına ve topluma telkinde bulunmak yerine, nasihatte bulunmak yerine almış olduğu tedbirleri ve bilimsel verileri, yapılan testleri alınan önlemleri bir an evvel açıklayarak kış mevsiminde salgın daha fazla yaygınlaşmadan bir an evvel gerekli tedbirleri alması konusunda bir defa daha çağrıda bulunuyoruz.”