CHP'den 'erken seçim' açıklaması: Erdoğan tekrar aday olmak istiyorsa bir uzlaşıya girmek zorunda

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün tarihe karanlık bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin 44. yılı olduğunu söyledi.

12 Eylül'de yaşananların hafızalardan silinmediğini ifade eden Emir, "İşkenceler, uzun yargılamalar, idamla sonuçlanan ve hepimizin yüreğinde acılar bırakan adli süreçlere tanık olduk. Siyasi partiler kapatıldı ve 12 Eylül darbecileri, bütün demokratik toplumun üzerinden buldozer gibi geçti. Maalesef hala 12 Eylül ile olması gerektiği gibi yüzleşebilmiş ve hesaplaşabilmiş değiliz." açıklamasında bulundu.

Murat Emir, 12 Eylül'de açılan yaranın hala açık olduğunu belirterek, "Demokrasinin yarası hala kanamaktadır. 12 Eylül ile olması gerektiği gibi yüzleşilememiştir. Gereken hesaplaşma yapılamamıştır. '12 Eylül'den beslenenlerin , 12 Eylül kafasındakilerin, 12 Eylül anayasasını değiştireceğiz' iddiasıyla bugün yeni anayasa yapma gayretleri de aslında göstermeliktir. Türkiye'yi daha geriye götürme çabaları olduğunu da açıkça biliyor ve görüyoruz." diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tüm öğrencilere başarılar dileyen Emir, çocukların zor ekonomik koşullar altında eğitime başladıklarını dile getirdi. Atama bekleyen yaklaşık bir milyon öğretmenin de bulunduğuna işaret eden Emir, öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamasını da eleştirdi.

Narin Güran cinayeti

Emir, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin, Türkiye'yi derinden sarstığını vurgulayarak, "Bugüne kadar gerekli işlemlerin yapılamamış olması, Narin'in bulunması aşaması, cinayetin üstüne gidilmesi noktası, adliyenin, kolluğun, polisin etkili ve hızlı tedbir alamaması, etkin bir soruşturma yapılamaması ile karşı karşıyayız. Narin'in bedeni ancak 19 gün sonra bulunabildi. Türkiye'de açık bir tiyatronun oynandığını görüyoruz. Deliller karartıldıktan, yok edildikten sonra Narin'in bedenine 19 gün sonra ulaşılıyor." sözlerini sarf etti.

Benzer davalarda da sanıkların bir süre sonra delil yetersizliğinden beraat ettiklerini belirten Emir, "Etkili soruşturma, kovuşturma yapmayan İçişleri Bakanından başlayarak yeterli müdahaleyi yapmayan, Narin'in cesedinin bulunmasını 19 gün bir şekilde bekletenlerin hepsinden hesap soruyoruz ve şikayetçiyiz." ifadesini kullandı.

"Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu kurulmalı"

CHP'li Emir, çocuklar korunamadığı için bu tarz olayların yaşandığını ve bu konuda mutlaka önlem alınması gerektiğini kaydederek, "Meclis'te asli komisyonlara bir ek yapılmalı. Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu kurulmalı. Çocuklarımız son derece travmalara açık bir şekildeler. Şiddete açık bir şekilde açıklar ve korunmaya muhtaçlar. Türkiye'deki rakamlar açıkça bunu ortaya koyuyor. Çocuk Haklarını İzleme Komisyonu asli bir komisyon olarak Meclis'te görev yapmalı. Çocuk haklarını izlemek, sorunlarını yerinde tespit etmek ve bu konuda Meclis komisyonu marifetiyle tedbirleri almak gibi bir görevi vardır." görüşünü paylaştı.

Teğmenlerin yemini

CHP Grup Başkanvekili Emir, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kara Harp Okulu Mezuniyet töreni sonrasında Milli Savunma Bakanlığının yürüttüğü soruşturmaya ilişkin, Emir, "Milli Savunma Bakanlığı neden rahatsız olduğunu açıklamak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanı 'Siz bu kılıçları kime karşı çekiyorsunuz?' dedi. Teğmenler açıkça söylüyorlar; 'Bu kılıçlar Cumhuriyet düşmanlarına ve vatanın bir karış toprağında gözü olanlara karşı çekildi'." değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim açıklaması

Bir gazetecinin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Emir, "Türkiye'nin acilen bir seçime ihtiyacı var. Erdoğan'ın da tekrar seçilmeye ihtiyacı var. Erdoğan bizim teklifimizi kabul edip 2025 Kasım'da seçime gitmek isterse parlamento çoğunluğu ile gideriz. Kasım 2025'ten sonra kapımıza 'erken seçim' diye gelmeyin. Erken seçim olacaksa erken olacak. Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olmak istiyorsa 2025 Kasım'a kadar CHP ve Meclis ile bu konuda bir uzlaşıya girmek zorunda." yanıtını verdi.