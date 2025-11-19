CHP'den Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Adem, Taylan’ın Macaristan’da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğunu belgeleriyle ortaya koyduklarını hatırlatarak, bu durumun kamuoyunda ciddi tepkiye yol açtığını söyledi. Et ve Süt Kurumu’nun ülkedeki et piyasasını dengelemek, üreticiyi korumak ve tüketiciye uygun fiyatla ürün ulaştırmakla sorumlu olduğunu vurgulayan Adem, “Bu kadar hayati bir kurumun başındaki kişinin aynı sektörde kendi özel şirketinin bulunması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"Bu yasağa aykırı davrananların sözleşmeleri feshedilir"

Taylan'ın etik dışı davrandığını ve kanunu da açıkça çiğnediğini savunan Adem, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi sadece etik dışı davranmamış, kanunu da açıkça çiğnemiştir. Et ve Süt Kurumu bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Dolayısıyla Genel Müdür, hala yürürlükte olan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabidir. Bu KHK’nın 15. maddesi çok nettir: KİT yöneticileri, çalıştıkları kurumun faaliyet alanına giren mal ve hizmetleri üreten veya satan şirketlere ortak olamaz. Eşleri ve reşit olmayan çocukları da ortak olamaz. Bu yasağa aykırı davrananların sözleşmeleri feshedilir. Bu kadar açık bir hükme rağmen, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü gidip et ticareti yapan bir yabancı şirkete ortak olmuştur. Belgeler ortadadır. Bu yalnızca ahlaki bir çürüme değil; doğrudan bir kanun ihlalidir.

"Biz CHP olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz"

Bu kişinin 'Türkiye’ye ürün satmadım' diyerek kendini savunmaya çalışması da hiçbir anlam taşımamaktadır. Çünkü kanunda 'satmak' değil, aynı alanda şirket ortağı olmak yasaklanmıştır. Bu ülkenin et piyasasını düzenlemekle görevli bir genel müdürün, aynı alanda ticari ortaklığa girmesi; kamu gücünün kötüye kullanılması, çıkar çatışması yaratılması ve kamunun zarara uğratılması anlamına gelir. Bunun adı açıktır, hukuksuzluk. Bu nedenle açıkça söylüyorum: Biz CHP olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Hukuki süreç başlatılmıştır ve bu kişinin o koltukta bir dakika dahi oturmaması gerekir. Bu mesele artık siyasetin değil, yargının konusudur. Türk milletinin sofrasına et koymakla görevli kurumların, kişisel ticaret için araç haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu hukuksuzluğun, bu çıkar düzeninin üzerini kimse örtemeyecek. Biz bu işin peşindeyiz. Milletimizin hakkını, üreticimizin alın terini, tüketicimizin sofrasını kimseye çiğnetmeyeceğiz."